В КФУ назвали нового директора IT-лицея и руководителя УНИД

Новым директором IT-лицея стал Алмаз Шакирзянов, также в КФУ назвали руководителя управления научно-исследовательской деятельности КФУ, им стал Искандер Вахитов. Соответствующее заявление сделал ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.

Алмаз Шакирзянов более 18 лет работал в системе образования. Последние четыре года он занимал пост директора лицея-интерната №7 Казани. Также он с отличием окончил два факультета Казанского университета — географии и геоэкологии, а также экономический.

Назначенный на пост руководителя Управления научно-исследовательской деятельности вуза Искандер Вахитов является членом Молодежного правительства Татарстана IV созыва. Также он занимает должность члена Ученого совета КФУ, председателя совета Ассоциации молодых ученых КФУ, а также члена Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию.

Напомним, в начале года в Казанском федеральном университете (КФУ) назначили проректора по правовой работе и имущественным отношениям. Новую руководящую должность, которую ввели 1 января 2024 года, заняла Фарида Хамидуллина.

Разиль Самигуллин