Татарстан получит еще 221 млн рублей на строительство арендного жилья для специалистов в селах

Фото: Галия Шакирова

В России на строительство арендного жилья для специалистов в сельской местности дополнительно направят более 1,4 млрд рублей. Об этом Михаил Мишустин, председатель правительства, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами.

За счет перераспределения средств субсидии получат 18 регионов, в том числе Татарстан, которому направят 221 млн рублей.



В течение ближайших полутора лет планируется построить 19 тыс. кв. м арендного служебного жилья за счет федерального бюджета. Михаил Мишустин также упомянул о возможности приобретения специалистами этих домов или квартир при выполнении определенных условий, ключевым из которых является постоянное трудоустройство в сельской местности.



Напомним, в Приволжском и Центральном федеральных округах России программа сельской ипотеки стала наиболее популярной. В числе лидеров также оказались Башкирия (5,5 тыс.), Удмуртия (4,4 тыс.), Омская область (4,0 тыс.), Ставропольский край (3,9 тыс.) и Татарстан (3,8 тысячи).



Дарья Пузикова