Дни саммита БРИКС в Казани могут сделать нерабочими для госслужащих

Фото: Динар Фатыхов

Дни проведения саммита глав государств БРИКС — 22—24 октября этого года — предлагают объявить выходными для чиновников, которые работают в Казани. Проект соответствующего указа раиса Татарстана Рустама Минниханова проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится к 9 августа.

Согласно первому пункту документа, 22—24 октября могут стать нерабочими с сохранением зарплаты для:

лиц, замещающих в органах исполнительной власти Татарстана должности государственной гражданской службы республики и иные должности;

работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти Татарстана.

По второму пункту указ не будет распространяться на лиц, обеспечивающих по решению работодателя с 22 по 24 октября 2024 года включительно функционирование соответствующего органа исполнительной власти и подведомственных ему организаций.

— Рекомендовать руководителям государственных органов Республики Татарстан, не являющихся органами исполнительной власти Республики Татарстан, руководителям органов местного самоуправления муниципального образования города Казани и подведомственных им организаций организовать рабочее (служебное) время своих работников в период с 22 по 24 октября 2024 года включительно в порядке, аналогичном установленному пунктами 1 и 2 настоящего указа, — следует из документа.

Это же предлагается сделать руководителям федеральных государственных органов, действующих в Казани.

Такие меры предлагают принять «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» во время саммита.

Напомним, на период проведения саммита БРИКС в Казани будет введено ограничение движения и стоянки транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности. Большинство лидеров государств объединения подтвердили свое участие во встрече. Приехать в столицу Татарстана планируют порядка 30 иностранных делегаций.



Галия Гарифуллина