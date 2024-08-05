Обвал на мировых фондовых рынках: что происходит и какие компании затронуло

Сегодня произошел обвал большинства мировых компаний на бирже. Японский рынок открылся с падением более чем на 13%, что стало самым крупным снижением со времен «черного понедельника» 1987 года.

Позже ситуация повторилась в других азиатских странах, а также в Европе. Пострадала даже криптовалюта — биткоин «в моменте» упал ниже $50 тысяч.

Позже ситуация повторилась в других азиатских странах, а также в Европе. скриншот с сайта binance

Американские фондовые индексы упали из-за общего ухода инвесторов от риска, а аналитики Goldman Sachs подсчитали, что вероятность спада в экономике США в ближайший год составляет 25%.

Акции американских чипмейкеров резко упали, включая Nvidia, Dell Technologies, Advanced Micro Devices, Super Micro Computer, Broadcom и Intel. Последние и вовсе за последние 5 дней уже потеряли 35,79% стоимости, а остальные от 1,4% до 8,3%.

Стоимость бумаг других американских IT-гигантов, включая Amazon и Alphabet, также упала. По состоянию на 18.00 мск индекс Dow Jones снизился на 2,65%, S&P 500 — на 3,19%, Nasdaq — на 3,99%.

По предварительным подсчетам финансовых аналитиков, сумма ущерба от «просадки» фондовых рынков может составить порядка $2 триллионов.