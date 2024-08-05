Маркетплейс Wildberries официально объединился с компанией Russ

Фото: Максим Платонов

Маркетплейс Wildberries официально сменил название на ООО «РВБ» в российских версиях оферт. Новое юридическое лицо представляет собой совместное предприятие маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Изменения вступили в силу сегодня, 5 августа, уточняет РИА «Новости».

Как сообщила компания, ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз». Они также отметили, что слияние с другой компанией не повлияет на работу продавцов на площадке.

«РВБ» на 65% принадлежит Wildberries, а на 35% — компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

Напомним, в конце июля муж главы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на ситуацию в компании. Однако позже Татьяна Бакальчук ответила, что между супругами идет бракоразводный процесс. Уже 30 июля в суд поступил иск гендиректора Wildberries о разделе имущества с мужем.



Олег Исаков