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В Татарстане 14 человек заболели лихорадкой Западного Нила

14:28, 05.08.2024
В Татарстане 14 человек заболели лихорадкой Западного Нила
Фото: Владимир Васильев

В Татарстане продолжается эпидемический сезон инфекций, передающихся клещами и комарами. По данным Роспотребнадзора, зафиксировали 14 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Пять заболевших находятся в больнице, остальные либо выписаны, либо проходят лечение амбулаторно.

Все заболевшие в период инкубации находились в природных условиях:

  • в Казани (3);
  • Высокогорском (3);
  • Лаишевском и Зеленодольском районах (по 2);
  • А также в Верхнеуслонском, Пестречинском, Апастовском и Черемшанском районах (по одному случаю).

Для борьбы с распространением лихорадки Управлением Роспотребнадзора по республике проведены обработки от личинок комаров на водоемах общей площадью 59 га. Всего с июня обработано 458 водоемов общей площадью 1 129 га. Обработки продолжаются.

Напомним, что сегодня в Астраханской области зарегистрировали первые случаи лихорадки Западного Нила. Двое заболевших уже выписаны из больницы, еще двое остаются в стационаре. Тяжелого течения заболевания не наблюдается.

Анастасия Фартыгина

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