В Татарстане 14 человек заболели лихорадкой Западного Нила
В Татарстане продолжается эпидемический сезон инфекций, передающихся клещами и комарами. По данным Роспотребнадзора, зафиксировали 14 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Пять заболевших находятся в больнице, остальные либо выписаны, либо проходят лечение амбулаторно.
Все заболевшие в период инкубации находились в природных условиях:
- в Казани (3);
- Высокогорском (3);
- Лаишевском и Зеленодольском районах (по 2);
- А также в Верхнеуслонском, Пестречинском, Апастовском и Черемшанском районах (по одному случаю).
Для борьбы с распространением лихорадки Управлением Роспотребнадзора по республике проведены обработки от личинок комаров на водоемах общей площадью 59 га. Всего с июня обработано 458 водоемов общей площадью 1 129 га. Обработки продолжаются.
Напомним, что сегодня в Астраханской области зарегистрировали первые случаи лихорадки Западного Нила. Двое заболевших уже выписаны из больницы, еще двое остаются в стационаре. Тяжелого течения заболевания не наблюдается.
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