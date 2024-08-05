В Татарстане 14 человек заболели лихорадкой Западного Нила

Фото: Владимир Васильев

В Татарстане продолжается эпидемический сезон инфекций, передающихся клещами и комарами. По данным Роспотребнадзора, зафиксировали 14 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Пять заболевших находятся в больнице, остальные либо выписаны, либо проходят лечение амбулаторно.

Все заболевшие в период инкубации находились в природных условиях:

в Казани (3);

Высокогорском (3);

Лаишевском и Зеленодольском районах (по 2);

А также в Верхнеуслонском, Пестречинском, Апастовском и Черемшанском районах (по одному случаю).

Для борьбы с распространением лихорадки Управлением Роспотребнадзора по республике проведены обработки от личинок комаров на водоемах общей площадью 59 га. Всего с июня обработано 458 водоемов общей площадью 1 129 га. Обработки продолжаются.



Напомним, что сегодня в Астраханской области зарегистрировали первые случаи лихорадки Западного Нила. Двое заболевших уже выписаны из больницы, еще двое остаются в стационаре. Тяжелого течения заболевания не наблюдается.



Анастасия Фартыгина