Отток будущих специалистов: в Татарстане обеспокоены снижением спроса абитуриентов на инженерные специальности

Фото: Максим Платонов

Приемная кампания в учебные заведения стартовала 20 июня. Абитуриентов принимают 45 вузов, из них 28 — государственные. В этом году в республике более 22 тысяч бюджетных мест, большинство из которых приходится на инженерно-технические направления, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Александр Деженков приехал поступать в Казань из Челябинска. Он хочет стать нано-инженером. Вакансий по этому направлению много, хотя изначально он думал о том, чтобы учиться на айтишника.

— Раньше все поступали на юридический, а потом специалистов в этой сфере стало очень много, рынок перенасытился. И у меня было такое же представление по поводу ИТ-сферы, — рассказал абитуриент.

Сейчас предприятия занимаются импортозамещением и расширением производства. Спрос на инженеров-технологов высокий, но желающих получать образование по данному направлению не так много. Абитуриенты выбирают ИТ, считая, что программисты зарабатывают больше, чем инженеры.

Член приемной комиссии КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева рекомендует ребятам получать инженерную специальность, потому что инженеров легче учить программированию, чем наоборот. Чтобы решить проблему кадрового голода, количество бюджетных мест для технологов увеличилось на 2 тысячи. Только в КНИТУ-КАИ выделили 150 мест.

Однако инженерное направление популярно в колледжах: там готовят специалистов по сборке кондиционеров, сварщиков, слесарей, машиностроителей и других профессионалов.

За последние 3 года в Татарстане стало меньше тех, кто сдает ЕГЭ по физике и профильной математике. Но результаты улучшились: если в 2020 году средний балл по математике был 59, то в прошлом году — 64.

Рената Валеева