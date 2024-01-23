Лейла Фазлеева: «За прошедший год Чистополь точно просел в количестве турпотока»

Заключивший четыре года назад соглашение с Новым банком развития БРИКС город пока не может похвастаться красотой

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов. Иван Гущин и Лейла Фазлеева

Коллегия Комитета РТ по охране объектов культурного наследия прошла в Чистополе. Ситуацию с туристическим потоком и реставрацией исторических объектов достаточно прямо критиковала со сцены заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. На фоне города, где жили Зайтуна Мавлюдова и Борис Пастернак, образцово смотрелась Елабуга.



Реестр — на сто процентов

О том, что Чистополь только приступает к реставрационным работам, свидетельствовал один из домов, где располагался исполком города, — изнутри изумлял потрескавшимися стенами. Сама коллегия проходила в местном культурном центре «Чистай» — отрадно, что дети при этом продолжали смотреть кино в соседнем зале. В фойе была устроена выставка с отчетом о работе за год и примерами археологических находок — к примеру, на улице Сары Садыковой. Жаль, что организаторы не посвятили хотя бы один стенд самому Чистополю.

Один из коридоров исполкома. realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Среди гостей, которым Гущин рассказывал об итогах, выделялись представители РПЦ во главе с председателем финансово-хозяйственного управления, епископом Наро-Фоминским Никандром, с ними прибыли епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий и епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий.



Владыка, поднявшись на трибуну, сообщил, вероятно, главную новость коллегии, что из федерального бюджета выделят 150 млн рублей на работы в храме-памятнике воинам на Казанке, павшим при взятии города. Это берегоукрепление, усиление стен, устройство отсечной гидроизоляции, устройство лестницы, деревянного настила, благоустройство территории, реставрация. Также Никандр пообещал оказать помощь с восстановлением Спасского собора (на работы собрано 16 млн рублей) и предложил продолжить работу по возрождению ансамбля Богородицкого монастыря.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Впрочем, комитету Гущину было что рассказать по итогам 2023 года. Включение обсерваторий КФУ в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, форум «Ребус» и конференция «Наследие в цифре», реставрация Михайло-Архангельской церкви, Спасской башни, Фешинского училища, бюстов Толстого и Горького, доходного дома Киселева и дома, где работал Мулланур Вахитов, а также здания прогимназии в Лаишево. Восстановлены интерьеры второго яруса Петропавловского собора, завершается работа на колокольне.

Идут процессы в мечети «Иске-Таш» (в буклете ее назвали Ново-Слободской), доме, где жил Гаврила Каменев, здании Главпочтамта, мечети в Маскаре, Покровской церкви в Куюках, Алафузовском театре, доме Сомова (Маяковского, 26), доме купца Емельянова (Елабуга, Спасская, 11), доме Мусина (Нариманова, 56), «Грандотеле» на Кави Наджми, доме чекиста (Карла Маркса, 23) и Троицкой церкви в селе Верхний Багряж.

Отдельно отметим мечеть «Урта-Таш» — последняя выжившая историческая, превращенная в советское время в клуб и школу, которая долгое время стояла без признаков жизни и минарета в центре Ново-Татарской слободы. Работы стартовали за счет благотворителей, будет восстановлен четырехъярусный минарет... Руинированные останки дома Щетинкинка на Баумана, 32 и 34 — здесь начались противоаварийные работы. Так же, как и в мечети села Айбаш Высокогорского района. Нельзя не отметить, что республике в связи с этим требуется образовательная площадка для подготовки специалистов по работе с такими объектами.

А к осеннему саммиту БРИКС начаты работы по обновлению фасадов, комитет уже выдал разрешительную документацию для 14 объектов.

Ул. Карла Маркса, 60. realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Впрочем, самые впечатляющие достижения комитета — в работе с данными. Внесены данные по обременению на объекты капитального строительства, утверждены границы территорий культурного наследия — полностью. В частности, Гущин рассказал, как им пришлось поработать с ремонтной базой флота имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе, куда собственник отказался пускать археологов на территорию Янтиковского городища.

— Пришлось обращаться к главе района и даже привлекать органы прокуратуры. Несмотря на противостояние, границы памятника мы установили, а вот собственник получил соответствующее представление в прокуратуру, — резюмировал Гущин.

26 объектов было включено в список вновь выявленных. Они находятся под госохраной, но подвержены правовому риску, указал глава комитета:

— В отношении них не утверждаются охранные обязательства, не вносятся обременения в реестр недвижимости, требования по режимам использования земельных участков в их границах остаются спорным вопросом, — сказал Гущин.

Часто для нового собственника статус покупки становится сюрпризом: здесь глава ведомства напомнил историю с парком усадьбы Нарышкиных — Паулуччи, судебные споры завершились на прошлой неделе. С другой стороны, спиртохранилище в деревне Нариман Верхнеуслонского района только что попало в список выявленных.

В 2024 году комитет планирует провести историко-культурную экспертизу 111 выявленных объектов культуры и археологии и определить зоны охраны памятников на не менее 120 объектах.

Чистополь — все будет?

О Чистополе рассказывал его глава Дмитрий Иванов. В городе сейчас находится 204 исторических памятника, включая шесть федерального значения. Иванов упомянул о программе БРИКС, в его выступлении много глаголов в будущем времени. При софинансировании республики c января прошлого года строится пассажирская пристань, на нее было выделено 419,5 млн рублей. С Минстроем город решает вопросы углубления дна.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Что касается работы с инвесторами, то сейчас, по словам Иванова, в работе 50 аварийных объектов (32 — ОКН, 14 — ИЦГФО, четыре — на экспертизе). Кстати, по данным комитета, их 45.

18 из них проданы за «условный рубль». Некоторые из новых собственников занимаются ими на уровне укрепления фундаментов, замены окон. Еще два объекта ОКН были переданы епархии, из-за высокой стоимости проектов работы на них приостановлены. В 2024-м готовят на продажу 21 ОКН и пять ИЦГФО.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Иванов, Гущин и Фазлеева проехались с журналистами по трем домам, при этом осмотр вице-премьера начался раньше — к примеру, она заезжала в городской музей. СМИ показывали проблемные объекты.

В частности, дом Полякова и Логутовых на Карла Маркса, 60. Собственник на 850 квадратных метров (купленных за 5 000 рублей) нашелся, но что он будет здесь делать — пока вопрос. При этом также у объекта есть два кирпичных флигеля и большой земельный участок.

— Но пока что по этому объекту мы не можем сдвинуться с мертвой точки, — резюмировал глава комитета Иван Гущин. 8 месяцев прошло с момента продажи — пока результатов нет.

Ул. Карла Маркса, 76. realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

А вот Карла Маркса, 76 (дом Чукашева — Авдеева) превратится в музей доктора Живаго — проживавший здесь врач Дмитрий Авдеев считается одним из его прототипов. Разработана дорожная карта по решению проблем с инфраструктурой, один из этажей, кстати, снесут, возвращая зданию первоначальный вид.

Дом должен стать частью программы БРИКС. Речь идет о том, что в 2018-м Чистополь получил одобрение на получение займа на реставрацию в размере, по разным источникам, 38 или 41 млн долларов, соглашение подписано 4 января 2019 года. Правда, к примеру, в январе прошлого года «Реальное время» писало, что выделенных Новым банком развития БРИКС средств на возрождение знаковых объектов города (11, если не считать надворные постройки и флигели) не хватит.

Дом на Карла Маркса, 63 сейчас вновь выставляют на торги, его, по словам главы Чистополя Дмитрия Иванова, купил недобросовестный предприниматель. Вскользь журналистам рассказали о судьбе здания на Льва Толстого, 141: здесь уже работает магазин, на втором этаже разместят офисы, меняют крышу, в планах — фундамент.

А в жилом доме середины XIX века на Бебеля, 126 противоаварийные работы проведены, но «срок разработки рабочей документации выходит за пределы временных рамок, установленных договором о передаче имущества инвестору», указал Иванов. Стоимость проектирования — 1,5 млн рублей.



Сейчас сроки проектных работ продлены ориентировочно до февраля 2024 года.

— Никакие реставрационные работы я на сегодня прокомментировать не могу, — сообщила помощник раиса РТ Олеся Балтусова. — Инвесторы взяли объекты, но не начали работы. Деньги по программе Нового банка развития БРИКС не выделены. Научно-методический совет уже давно похоронен комитетом. Ни один проект в Чистополе на профессиональное обсуждение не выносится.

К слову, эксперт государственной историко-культурной экспертизы Ольга Авксентьева в беседе с журналистом «Реального времени» предложила обсудить концепцию устойчивого развития Чистополя, которой занималась рабочая группа в КГАСУ по поручению раиса республики под руководством ведомства Балтусовой: «Вопросов там немало».

Елабуга Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Елабуга — более миллиона посетителей

О ситуации в Елабуге рассказывал Роман Исланов. Напомним, что в прошлом марте он возглавил исполком района, в сентябре этот пост покинул по собственному желанию. На коллегии он выступал в должности заместителя.

— Сам статус исторического поселения федерального значения, а с 2023 года — исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Российской Федерации, которым в России наделены всего 45 населенных пунктов, является абсолютно на сегодняшний день лишенным веса словосочетанием, — начал выступление Исланов, — в то же время накладывает особую ответственность и вызывает пристальное внимание к расположенным в этих поселениях зданиям и памятникам.

А финансовое обеспечение остается тем же. Решением проблемы могла бы быть программа «монетизизации» статуса через повышенный коэффициент при формировании бюджета, указал Исланов. Другая идея — обращение к власти с просьбой о разработке механизма межбюджетных трансфертов и субсидий регионам, которые далее смогут направлять их на поддержку добросовестным собственниками и пользователям ОКН. И, наконец, Исланов предложил применять налоговые льготы на территориях историко-культурного назначения и в зданиях ОКН, а также софинансировать в рамках комплексных программ модернизации коммунальной инфраструктуры работы в исторических поселениях.

Кроме того, он попросил Гущина закончить передачу реестра земель историко-культурного назначения и зданий-памятников истории и культуры.

В 2023 году Елабуга, наряду с Казанью, выиграла в конкурсе по разработке туристического кода — это 176 млн рублей из федерального бюджета. Они пошли, в частности, на благоустройство территории в районе Шишкинских прудов. В 2023 году музей-заповедник посетило 1 008 029 человек, включая 255 тысяч гостей Спасской ярмарки, 49 тысяч — «Летних вечеров в Елабуге», 10 тысяч — турнира по стрельбе из лука «Туган Батыр».

«Местные власти не верят в то, что живут в историческом городе»

О чем-то дискутировавшая с Гущиным во время выступления Иванова вице-премьер Лейла Фазлеева в заключительном слове упомянула сначала о положительных событиях: это, конечно, 100-процентный учет в сфере объектов ОКН, что означает: их сохранение будет под контролем государства.

Комментируя выступление представителей Чистополя и Елабуги, Фазлеева предложила создать методический совет:

— В формате научно-методического совета нам сложнее рассматривать экономику исторических поселений, то, как сегодня экономически целесообразно выстраивать работу в том или ином муниципалитете, который является историческим поселением. Возможно, Татарстан может стать одним из «пилотов» в этом направлении. Коллеги, Иван Николаевич, я прошу проработать совместно с управлением вопрос, связанный с экономической составляющей наших исторических поселений, на уровне Министерства финансов и Министерства экономики.

В качестве примеров лучших практик она указала на Елабугу. И даже предложила создать картотеку с лучшими практиками по сохранению ОКН в Татарстане. Что касается города, принимавшего коллегию, Фазлеева была вежлива, но конкретна:

— Уважаемые коллеги, за прошедший год Чистополь точно просел в количестве турпотока. Елабуга может похвастаться ростом, спасибо, коллеги, за формат работы, который вы предлагаете туристам. Это тот самый рост, который виден. Когда говорят «Татарстан», точно знают о Елабуге — это работа муниципалитета, учреждений культуры, образования, каждого жителя Елабуги, чтобы о его городе, историческом поселении знали. В одиночку глава никогда не справится.

Одна из причин падения турпотока — уменьшение количества теплоходов. Но интерес к продукту возникает и благодаря сарафанному радио, указала Фазлеева.

К сожалению, после коллегии и у главы комитета, и у других представителей власти не нашлось времени для официального пресс-подхода. Поэтому я попросил поделиться мыслями директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина — в чем же проблема Чистополя.

— Я думаю, нет общественного консенсуса, местные власти не верят в то, что живут в историческом городе (это не какие-то конкретные, сегодняшние, а власть в своей преемственности, видимо), — сказал Силкин. — Иначе откуда страшные кованые парки и сайдинг, просто захвативший Чистополь. Широкая общественность не понимает толком, чего там сохранять, потому что история с писателями очень временная и жидковатая (хотя и милая с точки зрения своей сервильности, и нашим, и вашим), для того чтобы ее прямо в фундамент класть. Да и кто сейчас уж, простите, помнит Федина и тому подобное, при всем моем к ним уважении. Писателей можно было бы раскрутить, но современными дорогими музейными методами, а не так, как сейчас. Какие-то аспекты, типа большой старообрядческой истории, сознательно, кажется, не берутся в расчет. И в итоге зацепиться не за что. Серьезной какой-то работы местного музея пока не видно, да и откуда ей быть — при их штате и бюджете. В общем, нет воли ни у кого к переменам — выглядит со стороны так. Замкнутый круг — для инвестиций нужны идеи, для воплощения идей нужны инвестиции, и огромные. Вот все и топчутся. Неясно, что с городской экономикой. Город не маленький, он не может только туризмом жить.