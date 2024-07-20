Татарстан вошел в пятерку наиболее аварийных регионов России

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию страхового дома ВСК, по итогам первых шести месяцев 2024 года российские водители попадали в ДТП на 3% чаще. Самым опасным периодом оказался январь — в начале года произошла четверть всех аварий.



Подавляющее большинство происшествий — 84% — произошло по вине мужчин. В прошлом году этот показатель был равен 74%.



Татарстан занял пятую строчку рейтинга наиболее аварийных регионов страны. Республика разделила ее с Башкортостаном — на них пришлось по 3% ДТП. Самая напряженная дорожная обстановка в этом году сложилась в Москве и Московской области (18%), Краснодарском крае (7%), Новосибирской (3,5%) и Челябинской областях (3,4%).

Замыкают топ-10 регионов с наибольшим числом аварий Самарская (2,9%) и Ростовская области (2,8%), Приморский край (2,6%), Нижегородская область (2,4%), Санкт-Петербург (2,2%)

Чаще всего в автомобильные аварии попадали водители автомобилей ВАЗ (22%), Hyundai (8%), Kia (7%), Nissan (4,7%), Renault (6%), Toyota (10%) и Volkswagen (4%).

Напомним, в Татарстане наблюдается рекордное за 5 лет число погибших в ДТП с мотоциклами. За первые пять месяцев 2024-го было зафиксировано 46 ДТП, в результате которых погибли восемь человек, а 48 получили травмы.

Галия Гарифуллина