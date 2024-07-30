Выпускники Татарстана показали результаты ЕГЭ выше, чем в среднем по России

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подвели итоги Единого государственного экзамена. Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что результаты выпускников региона выше, чем в среднем по России. Средний балл выпускников школ региона увеличился на 2,26 балла по сравнению с прошлым годом — с 65,13 до 67,39.

ПРЕДМЕТ 2023 2024 РАЗНИЦА Русский язык 72,03 67,3 -4,73 Литература 72,52 77,9 +5,38 Английский язык 74,14 75,8 +1,66 Профильная математика 64,05 71,2 +7,15 Физика 58,75 68,4 +9,65 Информатика 63,95 62,3 -1,65 Химия 66,75 67,5 +0,75 Биология 57,38 60,87 +3,49 Обществознание 61,1 60,35 -0,75 История 60,62 62,2 +1,58

Выпускники показали результаты выше общероссийских практически по всем предметам: русскому языку, профильной математике, физике, химии, биологии, информатике, литературе, английскому языку и истории.

Наибольший разрыв в баллах наблюдается по следующим предметам:



химия — результаты на 11 баллов выше, чем в среднем по стране;

английский язык — результаты на 10 баллов выше;

профильная математика и информатика — результаты выше на 9 и 7 баллов соответственно;

химия и биология — результаты выше на 5 и 7 баллов соответственно.

Несмотря на улучшение показателей, в Татарстане выросло число выпускников, которые не смогли пройти минимальный порог ЕГЭ по двум предметам. Так, количество выпускников, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку, увеличилось с 12 до 32, а по базовой математике — с 74 до 166.



Олег Исаков