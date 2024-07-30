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Выпускники Татарстана показали результаты ЕГЭ выше, чем в среднем по России

13:02, 30.07.2024
Выпускники Татарстана показали результаты ЕГЭ выше, чем в среднем по России
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подвели итоги Единого государственного экзамена. Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что результаты выпускников региона выше, чем в среднем по России. Средний балл выпускников школ региона увеличился на 2,26 балла по сравнению с прошлым годом — с 65,13 до 67,39.

ПРЕДМЕТ

2023

2024

РАЗНИЦА

Русский язык

72,03

67,3

-4,73

Литература

72,52

77,9

+5,38

Английский язык

74,14

75,8

+1,66

Профильная математика

64,05

71,2

+7,15

Физика

58,75

68,4

+9,65

Информатика

63,95

62,3

-1,65

Химия

66,75

67,5

+0,75

Биология

57,38

60,87

+3,49

Обществознание

61,1

60,35

-0,75

История

60,62

62,2

+1,58

Выпускники показали результаты выше общероссийских практически по всем предметам: русскому языку, профильной математике, физике, химии, биологии, информатике, литературе, английскому языку и истории.

Наибольший разрыв в баллах наблюдается по следующим предметам:

  • химия — результаты на 11 баллов выше, чем в среднем по стране;
  • английский язык — результаты на 10 баллов выше;
  • профильная математика и информатика — результаты выше на 9 и 7 баллов соответственно;
  • химия и биология — результаты выше на 5 и 7 баллов соответственно.

Несмотря на улучшение показателей, в Татарстане выросло число выпускников, которые не смогли пройти минимальный порог ЕГЭ по двум предметам. Так, количество выпускников, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку, увеличилось с 12 до 32, а по базовой математике — с 74 до 166.

Олег Исаков

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ОбществоОбразование Татарстан

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