Выпускники Татарстана показали результаты ЕГЭ выше, чем в среднем по России
В Татарстане подвели итоги Единого государственного экзамена. Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что результаты выпускников региона выше, чем в среднем по России. Средний балл выпускников школ региона увеличился на 2,26 балла по сравнению с прошлым годом — с 65,13 до 67,39.
|
ПРЕДМЕТ
|
2023
|
2024
|
РАЗНИЦА
|
Русский язык
|
72,03
|
67,3
|
-4,73
|
Литература
|
72,52
|
77,9
|
+5,38
|
Английский язык
|
74,14
|
75,8
|
+1,66
|
Профильная математика
|
64,05
|
71,2
|
+7,15
|
Физика
|
58,75
|
68,4
|
+9,65
|
Информатика
|
63,95
|
62,3
|
-1,65
|
Химия
|
66,75
|
67,5
|
+0,75
|
Биология
|
57,38
|
60,87
|
+3,49
|
Обществознание
|
61,1
|
60,35
|
-0,75
|
История
|
60,62
|
62,2
|
+1,58
Выпускники показали результаты выше общероссийских практически по всем предметам: русскому языку, профильной математике, физике, химии, биологии, информатике, литературе, английскому языку и истории.
Наибольший разрыв в баллах наблюдается по следующим предметам:
- химия — результаты на 11 баллов выше, чем в среднем по стране;
- английский язык — результаты на 10 баллов выше;
- профильная математика и информатика — результаты выше на 9 и 7 баллов соответственно;
- химия и биология — результаты выше на 5 и 7 баллов соответственно.
Несмотря на улучшение показателей, в Татарстане выросло число выпускников, которые не смогли пройти минимальный порог ЕГЭ по двум предметам. Так, количество выпускников, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку, увеличилось с 12 до 32, а по базовой математике — с 74 до 166.
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