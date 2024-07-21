В Набережных Челнах в результате ДТП скончался ребенок

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

В Набережных Челнах водитель автомобиля Fiat совершил наезд на ребенка-велосипедиста. Тот проезжал по пешеходному переходу не спешившись.

В результате ребенка с полученными травмами доставили в больницу, где позже он скончался, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Напомним, сегодня ночью на объездной дороге п. г. т. Камское Устье 27-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался в результате ДТП. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость, совершил съезд в кювет и опрокинулся.

Елизавета Пуншева