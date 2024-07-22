После пересдачи ЕГЭ еще 122 выпускника стали 100-балльниками

Фото: Максим Платонов

В России после пересдачи одного из предметов ЕГЭ 122 участника набрали максимальные 100 баллов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Из общего числа участников ЕГЭ, которые решили пересдать экзамены, 54 человека изначально показали высокие результаты — от 81 до 99 баллов. Больше всего таких участников было на ЕГЭ по информатике (20 человек), русскому языку и профильной математике (по 8 человек).



Всего в пересдаче приняли участие 105 009 выпускников. Из них 862 человека (8% от общего числа участников) улучшили свои результаты. Наибольший процент успешно пересдавших экзамен был на ЕГЭ по информатике (253 человека), русскому языку (200 человек) и профильной математике (142 выпускника).



По данным ведомства, 73% выпускников, сдававших ЕГЭ в дополнительные дни, улучшили свой результат. У 9% участников баллы остались прежними. Остальные сдали хуже, чем в основной или досрочный период. При этом большинство тех, кто ухудшил свой результат, — это участники, которые не смогли преодолеть минимальный порог и в предыдущие периоды.



Также в ведомстве отметили, что из 105 тысяч фактически пересдававших 52% (почти 55 тысяч человек) — это участники, которые ранее не смогли преодолеть минимальный порог по экзамену. Из них успешно его пересдали 47% (25 877 человек). Наибольший процент таких участников был по физике (83%), литературе (75%), истории (72%) и профильной математике (68%).

Олег Исаков