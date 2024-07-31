В историческом центре Чистополя продают старинные здания за 1 рубль

Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

Старинные здания в историческом центре города Чистополя, который находится в Татарстане, выставляют на торги за символическую цену — 1 рубль, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Условием продажи является соблюдение охранного обязательства. Это значит, что новый владелец должен будет восстановить здание с сохранением исторического облика. В противном случае договор купли-продажи может быть расторгнут.

По словам представителей администрации, на сегодняшний день уже продано девять объектов культурного наследия, а еще 23 готовится к продаже. Всего в городе насчитывается более 140 старинных построек, которые еще не утрачены или находятся в заброшенном состоянии.

Восстановление зданий — это важная часть сохранения истории и культуры города. Исторический центр Чистополя был утвержден как заповедник более 10 лет назад. На его территории запрещено строительство, не связанное с сохранением объектов культурного наследия.

В 2019 году Чистополь вошел в программу Министерства культуры России с участием банка развития БРИКС по сохранению памятников истории. Запланирована реставрация 19 объектов культурного наследия. Таким образом, город пытается спасти еще не утраченные исторические здания.

Рената Валеева