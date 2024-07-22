За шесть месяцев 2024 года в Казани произошло 553 ДТП с пострадавшими

Фото: Максим Платонов

За первое полугодие 2024 года в Казани произошло 553 ДТП с пострадавшими. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров.

В этих авариях погибли 16 человек, а пострадали 662 человека. В Казани был выявлен 71 аварийно-опасный участок. Из них 28 мест концентрации ДТП, 18 зон аварийности, 18 потенциально опасных участков и семь участков с погибшими.

Напомним, самыми аварийными в Казани стали проспект Победы, проспект Ямашева, Оренбургский тракт, Сибирский тракт и Чистопольская улица. По доле заявленных ДТП по ОСАГО эти улицы заняли первые пять мест.



Галия Гарифуллина