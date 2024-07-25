Больше половины россиян считают, что культура вождения снизилась

Фото: Динар Фатыхов

Около половины россиян (53%) считают, что культура вождения в их регионах ухудшилась за последний год. Несмотря на это, количество аварий снизилось. Об этом сообщает RT.

В этом году в ДТП попадал каждый четвертый респондент (20% — один раз, 4% — два раза либо чаще), тогда как год назад — каждый третий (26% — один раз, 7% — два раза и более).

Согласно результатам опроса, 68% респондентов считают, что водители стали более агрессивными, а 57% заметили, что автовладельцы стали больше отвлекаться на телефон. Кроме того, половина участников исследования испытывают дискомфорт при движении в потоке с двухколесным транспортом.

Напомним, в июне этого года статистика показала, что не все участники дорожного движения полностью осознают опасность получения травм в авариях. В начале мотосезона 2024 года произошел резкий рост аварийности на дорогах с участием мототехники. За первые пять месяцев было зафиксировано 46 ДТП, в результате которых погибли восемь человек, а 48 получили травмы.

Дарья Пузикова