Татарстанские айтишники заключили контракт с Минобороны, миллионы на инфраструктуру городов РТ

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Ринат Назметдинов

Треть миллиарда рублей выделит бюджет Татарстана на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе. Сейчас ГИСУ РТ ищет подрядчика на эти работы. Еще один конкурс на 105 миллионов ведомство объявило для проведения капремонта трех спортивных центров в республике. В планах также обновить татарстанский детский лагерь «Приазовец» в Анапе, освещение на трассе М-7, дома культуры в Буинском и Алексеевском районах и другие объекты. «Реальное время» приводит обзор наиболее интересных тендеров и их победителей в Татарстане за минувшую неделю.



1. Татарстанские айтишники установят «Алушту» военным

Министерство обороны России подписало договор с татарстанской компанией «НПО ВС» Виктора Дьячкова, основателя ICL. Фирме предстоит поставить технические средства и установить программные изделия ресурсного обеспечения (ПИРО) «Алушта» (83т633). Контракт заключен в интересах инженерных войск ВС РФ и Главного автобронетанкового управления МО РФ.

ПИРО «Алушта» были созданы для обеспечения личного состава Вооруженных сил России заработной платой, пособиями и компенсациями. Программные изделия начали внедрять в повседневную практику военных финансистов, кадровых служб и всех должностных лиц военного ведомства в 2012 году.

Для справки, Минобороны в последние годы активно работает над модернизацией и внедрением «Алушты». В 2015 году министерство потратило на этот проект более 180 млн рублей, а в 2017 году — ещк 173 млн. В этот раз конкурс на сумму 173,5 млн рублей выиграла татарстанская компания.

Недавно в Татарстане развернули отечественное производство материнских плат на базе завода в Иннополисе. По словам Дьячкова, завод микроэлектроники ICL способен изготовить до 1 млн плат в год. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

2. Долгожданная школа в микрорайоне М-14

В Приволжском районе Казани близится к завершению строительство новой школы в микрорайоне М-14. Вместимость учебного заведения составит 1 224 ученика. Планируется, что строительство будет завершено к началу нового учебного года 2024/25.

Тендер на подключение школы к инженерным коммуникациям выиграла татарстанская компания «РСК». Сейчас она работает над подведением водопровода и теплоснабжения к учебному заведению за 8,6 млн рублей. У подрядчика осталось чуть меньше месяца на выполнение задания — по плану работы должны быть завершены к 31 июля 2024 года.

Эта же организация выиграла и другой конкурс на выполнение подрядных работ на стройке детского сада на 220 мест. Ей предстоит проложить сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сумма контракта — порядка 3,5 млн рублей. Кроме того, планируется закупить мебель, оборудование и инвентарь.

Недавние кадры строительства школы в ЖК «Весна-2». На момент публикации здание было готово на 75%. предоставлено пресс-службой Минобра РТ

Недавно министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин рассказал о ходе капитального ремонта детских садов, школ, общежитий и прочих объектов. Он сообщил, что работы выполнены на 66% по 21 детскому саду и на 46% по 51 школе и образовательному центру.

3. Новые цветники и газоны в Нижнекамске

На экваторе лета в Татарстане продолжают активно благоустраивать территории городов. Казань провела Игры стран БРИКС и готовится к саммиту группы, параллельно наводя порядок на улицах города. В Нижнекамске полным ходом идет работа по озеленению и украшению столицы нефтехимиков цветами и новыми газонами.

В планах — озеленить основные магистрали, внутриквартальные дороги и загородные трассы. На эти цели из бюджета выделено 7 млн рублей. Конкурс объявило МУП «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска», а выиграло тендер другое городское предприятие — МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска».

Работы будут проведены на 42 улицах города, общая площадь которых составляет 1,27 млн квадратных метров. Порядка 5 млн рублей достались тому же поставщику по другому конкурсу. Исполнителю предстоит создать несколько городских цветников. В общей сложности по всему Нижнекамску в клумбах, рабатках, вазах и горшках высадят 115 673 цветка.

4. В Альметьевске отремонтируют дворы

На комплексное благоустройство дворов в Альметьевском районе выделено 38 млн рублей. Работы пройдут по следующим адресам:

улица Белоглазова, дома 113 и 115;

улица Радищева, дома 2, 4, 4а, 6, 8, 10 и 12;

улица Клары Цеткин, дома 56, 59, 60 и 61;

улица Гагарина, дом 24.

Тендер только объявлен, заказчиком выступает МУП «Городское управление автомобильных дорог» Альметьевска. Сейчас в Татарстане реализуется масштабная программа «Наш двор» по благоустройству придомовых территорий. Активные работы идут в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе. Причем население может выбирать площадки для программы. Всего по республике за объекты благоустройства проголосовали более 413 тысяч жителей Татарстана.



В конце мая этого года директор фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина отметила, что Татарстан лидирует по благоустройству дворовых территорий. За 5 лет количество отремонтированных дворов достигло почти 5 тысяч. Согласно статистике, 58% жителей Татарстана стали чаще посещать общественные пространства после их благоустройства.

5. Более 2 тонн добавок к йогуртам за 10 тысяч евро

Департамент продовольствия Татарстана объявил госзакупку на поставку более 2 тонн ягодных наполнителей для йогуртов. Продукция предназначена для детей раннего возраста от 0 до 3 лет.

Согласно условиям контракта, 2 250 кг наполнителей нужно поставить до конца января 2025 года, причем из-за рубежа. Заказчик готов заплатить 9 972 евро (по текущему курсу это составляет примерно 936 951,16 рублей). Наполнители должны быть с разными вкусами: 450 кг — «чернослив», по 400 кг — «абрикос-морковь», «черника», «яблоко-груша», по 300 кг — «манго» и «клубника».

Департамент продовольствия обеспечивает питанием школьников Казани, воспитанников детских садов, а также пациентов больниц Татарстана. За прошедший год услугами организации были охвачены более 300 тысяч человек в столице и 10 районах Татарстана. По словам Римы Мухамедшиной, директора департамента, в новом году количество людей, получающих питание, увеличится еще на несколько тысяч человек.

Общий объем вложений в сферу питания и персонала составил 153 млн рублей. На 2024 год планируется увеличить финансирование до 263 млн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

6. Более 105 млн на ремонт трех спортивных центров

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» объявило тендер на капитальный ремонт трех спортивных объектов. Два из них находятся в Казани:

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи на ул. Ново-Давликеевской, 2а. Здесь нужно привести в порядок здание, благоустроить территорию и закупить оборудование, мебель и инвентарь. На эти цели выделяется 9,97 млн рублей.

Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма», которая включает в себя легкоатлетический манеж с вышкой для пожарно-прикладного спорта на ул. Гагарина, 56. Исполнителю тендера нужно провести капремонт здания, приобрести оборудование, мебель, инвентарь и благоустроить двор. Бюджет по этому объекту значительно выше — 70,8 млн рублей.

Третий объект — универсальный спортивный зал «Алина» на ул. Крайнова в селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарстана. На капитальный ремонт этого учреждения закладывается 24,4 млн рублей.

Общая сумма сметы составляет порядка 105,2 млн рублей. Заказчиком ремонта центра развития военно-спортивной подготовки выступает ГКУ «ГИСУ РТ», других двух объектов — ГБУ «Главстрой РТ». Согласно заданию, работы должны быть завершены к 1 декабря 2024 года.

Ранее в столице республики завершился ремонт Центрального стадиона. На бывшей арене футбольного «Рубина» обновили покрытие поля, заменили посадочные кресла болельщиков и установили новые светодиодные экраны. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

7. В Буинском и Алексеевском районах обновят дома культуры

ГКУ «Главстрой Республики Татарстан» объявило в эти дни еще один конкурс на капитальный ремонт домов культуры. Средства будут выделены на два объекта: в селе Альшихово Буинского района и в деревне Большие Тиганы Алексеевского района.



В обоих зданиях требуется провести масштабный ремонт. Однако в случае с ДК в Альшихово дополнительно нужно закупить оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроить территорию.

Начальная цена закупки для объекта в Буинском районе — 66,2 млн рублей. Для ДК в Больших Тиганах сумма несколько скромнее — 27,7 млн рублей.

8. Четверть миллиарда на освещение трассы М-7 «Волга»

«Волго-Вятскуправтодор» объявил тендер на проведение работ по освещению федеральной трассы М-7 «Волга». Начальная цена закупки составляет 250 млн рублей.

На трех участках федеральной трассы М-7 «Волга» в Татарстане необходимо установить новое стационарное освещение. Работы необходимо провести на участках км 828+680 — км 833+650, км 834+200 — км 835+224, км 836+182 — км 840+120. Подрядчик должен уложиться в срок до 30 августа 2025 года.

Ранее заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев заявил, что в этом году Татарстана выделит значительные средства на улучшение дорожной инфраструктуры. По его словам, бюджет республики предусматривает порядка 16,3 млрд рублей на реализацию различных проектов, связанных с ремонтом дорог.

9. Татарстанский детский лагерь в Анапе отремонтируют

ГБУ «Главстрой РТ» выступило заказчиком капитального ремонта детского лагеря «Приазовец». Лагерь принадлежит Республиканскому центру «Черноморец», который расположен в городе-курорте Анапа на юге России. Согласно смете, в комплекс работы входят:

строительные работы по спальным корпусам лагеря;

обновление пищеблока;

работы с системами водоснабжения, электричества и водоснабжения;

ремонт систем вентиляций;

налаживание комплекса сбора и утилизации мусора;

закупка необходимой мебели, оборудования и инвентаря.

Ранее издание «Реальное время» уже рассказывало о том, как можно организовать летний отдых для детей и куда можно отправить ребенка в лагерь. Максим Платонов / realnoevremya.ru

10. Под Зеленодольском построят дом-интернат для престарелых

ГКУ «ГИСУ РТ» объявило конкурс на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе Татарстана.

Согласно плану проекта, все работы должны быть завершены к 1 декабря текущего года. На эти цели бюджет готов выделить 333 млн рублей.



Сейчас в Татарстане проживает свыше 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны. Министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова заявляла, что с 2008 года по указу Владимира Путина в России реализуется программа по поддержке ветеранов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кабмин республики утвердил нормативные затраты организаций социального обслуживания на 2024—2026 годы. Помимо этого, Татарстан утвердил комплекс мер по сокращению очередей в организации соцобслуживания. Он рассчитан на 2023—2025 годы.