Татарстанские айтишники заключили контракт с Минобороны, миллионы на инфраструктуру городов РТ
Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю
Треть миллиарда рублей выделит бюджет Татарстана на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе. Сейчас ГИСУ РТ ищет подрядчика на эти работы. Еще один конкурс на 105 миллионов ведомство объявило для проведения капремонта трех спортивных центров в республике. В планах также обновить татарстанский детский лагерь «Приазовец» в Анапе, освещение на трассе М-7, дома культуры в Буинском и Алексеевском районах и другие объекты. «Реальное время» приводит обзор наиболее интересных тендеров и их победителей в Татарстане за минувшую неделю.
1. Татарстанские айтишники установят «Алушту» военным
Министерство обороны России подписало договор с татарстанской компанией «НПО ВС» Виктора Дьячкова, основателя ICL. Фирме предстоит поставить технические средства и установить программные изделия ресурсного обеспечения (ПИРО) «Алушта» (83т633). Контракт заключен в интересах инженерных войск ВС РФ и Главного автобронетанкового управления МО РФ.
ПИРО «Алушта» были созданы для обеспечения личного состава Вооруженных сил России заработной платой, пособиями и компенсациями. Программные изделия начали внедрять в повседневную практику военных финансистов, кадровых служб и всех должностных лиц военного ведомства в 2012 году.
Для справки, Минобороны в последние годы активно работает над модернизацией и внедрением «Алушты». В 2015 году министерство потратило на этот проект более 180 млн рублей, а в 2017 году — ещк 173 млн. В этот раз конкурс на сумму 173,5 млн рублей выиграла татарстанская компания.
2. Долгожданная школа в микрорайоне М-14
В Приволжском районе Казани близится к завершению строительство новой школы в микрорайоне М-14. Вместимость учебного заведения составит 1 224 ученика. Планируется, что строительство будет завершено к началу нового учебного года 2024/25.
Тендер на подключение школы к инженерным коммуникациям выиграла татарстанская компания «РСК». Сейчас она работает над подведением водопровода и теплоснабжения к учебному заведению за 8,6 млн рублей. У подрядчика осталось чуть меньше месяца на выполнение задания — по плану работы должны быть завершены к 31 июля 2024 года.
Эта же организация выиграла и другой конкурс на выполнение подрядных работ на стройке детского сада на 220 мест. Ей предстоит проложить сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сумма контракта — порядка 3,5 млн рублей. Кроме того, планируется закупить мебель, оборудование и инвентарь.
Недавно министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин рассказал о ходе капитального ремонта детских садов, школ, общежитий и прочих объектов. Он сообщил, что работы выполнены на 66% по 21 детскому саду и на 46% по 51 школе и образовательному центру.
3. Новые цветники и газоны в Нижнекамске
На экваторе лета в Татарстане продолжают активно благоустраивать территории городов. Казань провела Игры стран БРИКС и готовится к саммиту группы, параллельно наводя порядок на улицах города. В Нижнекамске полным ходом идет работа по озеленению и украшению столицы нефтехимиков цветами и новыми газонами.
В планах — озеленить основные магистрали, внутриквартальные дороги и загородные трассы. На эти цели из бюджета выделено 7 млн рублей. Конкурс объявило МУП «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска», а выиграло тендер другое городское предприятие — МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска».
Работы будут проведены на 42 улицах города, общая площадь которых составляет 1,27 млн квадратных метров. Порядка 5 млн рублей достались тому же поставщику по другому конкурсу. Исполнителю предстоит создать несколько городских цветников. В общей сложности по всему Нижнекамску в клумбах, рабатках, вазах и горшках высадят 115 673 цветка.
4. В Альметьевске отремонтируют дворы
На комплексное благоустройство дворов в Альметьевском районе выделено 38 млн рублей. Работы пройдут по следующим адресам:
- улица Белоглазова, дома 113 и 115;
- улица Радищева, дома 2, 4, 4а, 6, 8, 10 и 12;
- улица Клары Цеткин, дома 56, 59, 60 и 61;
- улица Гагарина, дом 24.
Тендер только объявлен, заказчиком выступает МУП «Городское управление автомобильных дорог» Альметьевска. Сейчас в Татарстане реализуется масштабная программа «Наш двор» по благоустройству придомовых территорий. Активные работы идут в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе. Причем население может выбирать площадки для программы. Всего по республике за объекты благоустройства проголосовали более 413 тысяч жителей Татарстана.
В конце мая этого года директор фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина отметила, что Татарстан лидирует по благоустройству дворовых территорий. За 5 лет количество отремонтированных дворов достигло почти 5 тысяч. Согласно статистике, 58% жителей Татарстана стали чаще посещать общественные пространства после их благоустройства.
5. Более 2 тонн добавок к йогуртам за 10 тысяч евро
Департамент продовольствия Татарстана объявил госзакупку на поставку более 2 тонн ягодных наполнителей для йогуртов. Продукция предназначена для детей раннего возраста от 0 до 3 лет.
Согласно условиям контракта, 2 250 кг наполнителей нужно поставить до конца января 2025 года, причем из-за рубежа. Заказчик готов заплатить 9 972 евро (по текущему курсу это составляет примерно 936 951,16 рублей). Наполнители должны быть с разными вкусами: 450 кг — «чернослив», по 400 кг — «абрикос-морковь», «черника», «яблоко-груша», по 300 кг — «манго» и «клубника».
Департамент продовольствия обеспечивает питанием школьников Казани, воспитанников детских садов, а также пациентов больниц Татарстана. За прошедший год услугами организации были охвачены более 300 тысяч человек в столице и 10 районах Татарстана. По словам Римы Мухамедшиной, директора департамента, в новом году количество людей, получающих питание, увеличится еще на несколько тысяч человек.
6. Более 105 млн на ремонт трех спортивных центров
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» объявило тендер на капитальный ремонт трех спортивных объектов. Два из них находятся в Казани:
- Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи на ул. Ново-Давликеевской, 2а. Здесь нужно привести в порядок здание, благоустроить территорию и закупить оборудование, мебель и инвентарь. На эти цели выделяется 9,97 млн рублей.
- Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма», которая включает в себя легкоатлетический манеж с вышкой для пожарно-прикладного спорта на ул. Гагарина, 56. Исполнителю тендера нужно провести капремонт здания, приобрести оборудование, мебель, инвентарь и благоустроить двор. Бюджет по этому объекту значительно выше — 70,8 млн рублей.
Общая сумма сметы составляет порядка 105,2 млн рублей. Заказчиком ремонта центра развития военно-спортивной подготовки выступает ГКУ «ГИСУ РТ», других двух объектов — ГБУ «Главстрой РТ». Согласно заданию, работы должны быть завершены к 1 декабря 2024 года.
7. В Буинском и Алексеевском районах обновят дома культуры
ГКУ «Главстрой Республики Татарстан» объявило в эти дни еще один конкурс на капитальный ремонт домов культуры. Средства будут выделены на два объекта: в селе Альшихово Буинского района и в деревне Большие Тиганы Алексеевского района.
В обоих зданиях требуется провести масштабный ремонт. Однако в случае с ДК в Альшихово дополнительно нужно закупить оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроить территорию.
Начальная цена закупки для объекта в Буинском районе — 66,2 млн рублей. Для ДК в Больших Тиганах сумма несколько скромнее — 27,7 млн рублей.
8. Четверть миллиарда на освещение трассы М-7 «Волга»
«Волго-Вятскуправтодор» объявил тендер на проведение работ по освещению федеральной трассы М-7 «Волга». Начальная цена закупки составляет 250 млн рублей.
На трех участках федеральной трассы М-7 «Волга» в Татарстане необходимо установить новое стационарное освещение. Работы необходимо провести на участках км 828+680 — км 833+650, км 834+200 — км 835+224, км 836+182 — км 840+120. Подрядчик должен уложиться в срок до 30 августа 2025 года.
Ранее заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев заявил, что в этом году Татарстана выделит значительные средства на улучшение дорожной инфраструктуры. По его словам, бюджет республики предусматривает порядка 16,3 млрд рублей на реализацию различных проектов, связанных с ремонтом дорог.
9. Татарстанский детский лагерь в Анапе отремонтируют
ГБУ «Главстрой РТ» выступило заказчиком капитального ремонта детского лагеря «Приазовец». Лагерь принадлежит Республиканскому центру «Черноморец», который расположен в городе-курорте Анапа на юге России. Согласно смете, в комплекс работы входят:
- строительные работы по спальным корпусам лагеря;
- обновление пищеблока;
- работы с системами водоснабжения, электричества и водоснабжения;
- ремонт систем вентиляций;
- налаживание комплекса сбора и утилизации мусора;
- закупка необходимой мебели, оборудования и инвентаря.
10. Под Зеленодольском построят дом-интернат для престарелых
ГКУ «ГИСУ РТ» объявило конкурс на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе Татарстана.
Согласно плану проекта, все работы должны быть завершены к 1 декабря текущего года. На эти цели бюджет готов выделить 333 млн рублей.
Кабмин республики утвердил нормативные затраты организаций социального обслуживания на 2024—2026 годы. Помимо этого, Татарстан утвердил комплекс мер по сокращению очередей в организации соцобслуживания. Он рассчитан на 2023—2025 годы.
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