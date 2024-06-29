Минстрой Татарстана рассказал о ходе ремонта детских садов и школ республики

Фото: Динар Фатыхов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал о реализации программ капитального ремонта детских садов, школ, общежитий и других объектов. По словам министра, в рамках семи федеральных и республиканских программ ведется ремонт 185 объектов сферы образования.

— Работы по 21 детскому саду выполнены на 66%, а по 51 школе и образовательным центрам — на 46%. На 94 пищеблоках строительно-монтажные работы завершены на 19%, — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что на ремонт 17 столовых в школах Казани выделили более 300 млн рублей.

Также Марат Айзатуллин отметил, что очистные работы завершены более чем на половине водных объектов республики.