В Татарстане утвердили нормативные затраты организаций соцобслуживания на 2024–2026 годы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты организаций социального обслуживания на 2024—2026 годы, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



Утверждены затраты для домов-интернатов (пансионатов) для престарелых, инвалидов и граждан с психическими расстройствами, для реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, центров реабилитации инвалидов, социально-реабилитационных отделений комплексных центров соцобслуживания, центров реабилитации слепых и слабовидящих, отделений дневного пребывания комплексны центров соцобслуживания, центров реабилитации инвалидов.

Нормативные затраты на дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов в городской местности утверждены в размере 980,13 рубля за койко-день, в сельской местности — 980,75 рубля. Для домов-интернатов, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства, — 899,77 рубля за койко-день для городской местности и 907,86 для сельской. Для центров социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в городе — 1 438,34 рубля за койко-день, в сельской местности — 1 451,57 рубля.

Нормативные затраты по оказанию услуг центрами и отделениями социальной помощи, отделениями социального обслуживания на дому комплексных центров соцобслуживания населения в год на одного проживающего определены в суммах:

Для центров социальной помощи семьям и детям, отделениями помощи семье и детям комплексных центров соцобслуживания:

предоставление соцобслуживания в полустационарной форме: в городской местности — 139,6 рубля, в сельской местности — 140,4 рубля;

на фонд оплаты труда: 135,45 и 136,25 рубля соответственно;

иные затраты: 4,15 рубля для обеих местностей.

Для отделений соцобслуживания на дому комплексных центров соцобслуживания:

предоставление соцобслуживания на дому: 253,36 рубля для города и 1 174,73 рубля для села;

на фонд оплаты труда: 241,05 рубля и 1 146,29 рубля соответственно;

иные затраты: 12,31 рубля и 28,44 рубля соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты организаций социального обслуживания на 2023 год.



В июле в Татарстане утвердили комплекс мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания республики. Он рассчитан на 2023—2025 годы. Комплекс мер принят не только в целях сокращения очередности в стационарные организации соцобслуживания, но и для улучшения условий пребывания пожилых татарстанцев и инвалидов в них.



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Маргарита Головатенко