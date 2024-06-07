В Казани завершается реконструкция Центрального стадиона к Играм БРИКС

Фото: Роман Хасаев

В преддверии Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, завершается масштабная реконструкция Центрального стадиона, сообщает ГТРК «Татарстан».

Во время реконструкции были проведены работы по укладке новых дорожек, установке кресел для 15 тысяч зрителей, а также монтажу светодиодных экранов. Фасад и галереи здания были отремонтированы. Трибуны были гидроизолированы, зрительские экраны заменены на светодиодные мониторы с HD-разрешением. Также были установлены новые входные двери.

На данный момент ремонтные работы уже завершены. В ближайшее время рабочие приступят к замене искусственного наполнителя на футбольном поле. Центральный стадион станет площадкой для проведения соревнований по бегу, эстафете, прыжкам в высоту, метанию и толканию ядра, семиборью и десятиборью.

Сегодня стал известен список стран, которые примут участие в соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Игр БРИКС. В турнире выступят спортсмены из 15 стран: России, Малайзии, Белоруссии, Монголии, Республики Сербской, Сирии, Узбекистана, Таиланда, Турции, Туниса, Южной Осетии, Армении, Эфиопии, Индии и Казахстана.

Разиль Самигуллин