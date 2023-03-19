Осенью в Татарстане начнут производить материнские платы

Запуск основной линии производства материнских плат компании ICL в парке промышленных инноваций «Лаишево» ожидается в октябре 2023 года. Об этом заявил генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» Ренат Халимов.

— Технопарк в Лаишево — мы завершили в начале этого года полностью строительство, в конце января получили заключение соответствия. Сейчас там идут монтажные работы нашего якорного арендатора, который забирает все это задние. Проект будет по производству материнских плат, он в два этапа. Второй этап, который подразумевает запуск основной линии, — мы планируем открытие на первую декаду октября этого года, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей. Завод сможет производить материнские платы в объеме 300 тысяч изделий в год, с приростом до 1 млн изделий в год.

Фото: pixabay.com

В июле 2022 года стало известно о строительстве индустриального парка «Лаишево» на территории ОЭЗ «Иннополис». Управляющей компанией станет АО «Особая экономическая зона «Иннополис».

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Айрат Назипов