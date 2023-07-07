Татарстан утвердил комплекс мер по сокращению очередности в стационарные организации соцобслуживания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил комплекс мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания республики. Он рассчитан на 2023—2025 годы.

Комплекс мер принят не только в целях сокращения очередности в стационарные организации соцобслуживания, но и для улучшения условий пребывания пожилых татарстанцев и инвалидов в них. Контроль за исполнением распоряжения кабмина возложили на Минтруд Татарстана.

Комплекс включает в себя более десяти мер. Первая их часть направлена на совершенствование работы действующей сети стационарных организаций соцобслуживания. Она предполагает ежегодное утверждение программы капремонта их зданий, мониторинг кадровой обеспеченности и материально-технической базы, а также сокращение числа получателей соцуслуг, размещенных в стационарных учреждениях с нарушением нормативов обеспечения площадью жилых помещений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Второй блок мероприятий направлен на развитие стационарозаменяющих технологий. Они включают в себя, например, помещение пожилых в приемные семьи. В этом году в них должны отправиться 33 человека, в следующем — 34, а в 2025-м — 35.

Следующий раздел из одного мероприятия и направлен на координацию деятельности по сокращению очередности граждан в стационарные организации социального обслуживания. Планируется вести мониторинг и контроль за реализацией утвержденного комплекса мер.

Напомним, в прошлом году Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты организаций социального обслуживания на 2023 год. Например, на дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов в городской местности они составили 893,71 рубля за койко-день, в сельской местности — 901,43 рубля.



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Татьяна Демина