В Татарстане на трех участках трассы М-7 «Волга» установят новое освещение

Фото: Максим Платонов

На трех участках федеральной трассы М-7 «Волга», проходящих по территории Татарстана, установят новое стационарное освещение. Стоимость работ составит около 250 млн рублей. Они должны быть завершены до 30 августа 2025 года. Средства для их проведения выделят из федерального бюджета.

Работы проведут на отрезках км 828+680 — км 833+650, км 834+200 — км 835+224, км 836+182 — км 840+120. На этих участках установят современные опоры освещения асфальтного полотна.



Ранее стало известно, что региональные и межмуниципальные трассы, которые ведут к аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам, включат в опорную сеть автомобильных дорог России. Их содержание будет финансироваться в приоритетном порядке наряду с федеральными и ключевыми межрегиональными дорогами.