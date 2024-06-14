Строительство школы в казанском ЖК «Весна-2» выполнено на 74,6%

В Казани продолжается строительство школы на 1501 место в жилом комплексе «Весна-2». На данный момент работы выполнены на 74,6%, сообщает Минобрнауки Татарстана.

На объекте уже полностью завершены работы по забивке свай, укладке плит для первого и второго этажей, монтажу окон. Бригады проложили внутренние инженерные сети, почти завершили отделку и установку системы вентиляции. Также близятся к концу работы на кровле и фасаде здания, выполнена установка дверей, сантехники и электрического оборудования.

Осталось завершить благоустройство территории образовательного учреждения. Пока оно выполнено на 14%. Кроме этого, продолжают проводить сети электро- и водоснабжения. Сдать объект планируется в августе. Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 28 тысяч кв. метров.

Стоит подчеркнуть, что к новому учебному году в Казани откроются три новые школы — в микрорайоне М-14, ЖК «Весна» и ЖК «Родина». Они откроют свои двери для учеников 1 сентября.

Разиль Самигуллин