Закрытие ICQ, ограничение Центробанка на выдачу кредитов должникам, правонарушения «Водоканала»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 24 мая.
- Мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, комментируя вопрос о легитимности власти на Украине. Глава государства также отметил, что Россия исходит из того, что легитимность правления Владимира Зеленского закончилась. Президент резюмировал, что России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов.
- VK закроет мессенджер ICQ через месяц. Его сотрудники продолжат свою деятельность в командах продуктов «VK Мессенджер» и VK WorkSpace.
- Прокуратура Казани провела проверку в отношении МУП «Водоканал» после многочисленных аварий на сетях и выявила нарушения законодательства. Руководителю МУП «Водоканал» вынесено представление об устранении нарушений, а в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Также за длительное устранение прорывов на сетях водоснабжения были возбуждены два административных дела.
- Вместо плановых проверок в образовательных учреждениях будут проводиться профилактические визиты. Их цель — выявление и устранение нарушений. Это позволит смягчить административную нагрузку на учебные заведения, но возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб сохраняется.
- Центробанк установил более строгие ограничения по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Банки и МФО не смогут выдавать такие кредиты или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки заемщика будет превышать 80%.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. На встрече планируется обсуждение вопросов торгово-экономического взаимодействия и подписание ряда многосторонних документов. Михаил Мишустин призвал страны СНГ сформировать систему платежей и расчетов, которая не будет зависеть от внешней конъюнктуры.
- В Лисичанске после капремонта, проведенного Татарстаном, торжественно открыли больницу. На открытии присутствовали официальные лица из Татарстана и ЛНР. Министр здравоохранения Татарстана заявил, что в ближайшее время вместе с Минздравом ЛНР будут решаться вопросы оснащения объектов здравоохранения современным оборудованием.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал Минстрой республики, руководителей теплоснабжающих организаций и глав муниципалитетов усилить контроль за качеством подготовки к отопительному периоду. За прошедший отопительный период в республике произошло 3 596 аварий, больше всего из них — 1 937 случаев — в сфере водоснабжения.
- В это воскресенье, 26 мая, в селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». Зрителей ожидают более 20 площадок, а также специальные гости концертной программы праздника — фолк-группа «Оттава Е» и Татьяна Куртукова.
- На заседании кабмина, посвященном итогам отопительного периода 2023/24 года, стало известно, что общая задолженность населения республики за ЖКУ составляет 9,97 миллиарда рублей. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин также заявил о снижении совокупной задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы с 2015 года.
- В Казани обновят исторические памятники. На косметический ремонт 84 объектов выделено 7 млн рублей. Также стало известно о выделении 25 миллионов рублей на содержание фонтанов Казани в 2024 году.
- Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Ключевые события 821-го дня специальной военной операции на Украине:
- Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 356 беспилотных летательных аппаратов.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24 590 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 149 танков и других боевых бронированных машин, 1 311 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 966 единиц специальной военной автомобильной техники.
Рената ВалееваОбщество