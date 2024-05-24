Прокуратура Татарстана возбудила 18 дел о правонарушениях в отношении должностных лиц «Водоканала»

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Казани провела проверку в отношении МУП «Водоканал» после многочисленных аварий на сетях. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства, в том числе:

— нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;

— нарушения порядка осуществления закупок;

— нарушение трудового законодательства;

— несоблюдение нормативов ликвидации последствий аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

Руководителю МУП «Водоканал» было вынесено представление об устранении нарушений. В отношении должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ, связанным с нарушением трудового законодательства, требований охраны труда, а также с нарушением требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

Кроме того, за длительное устранение прорывов на сетях водоснабжения было возбуждено два административных дела по статье КоАП РФ о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.



Напомним, 7 мая прокуратура Татарстана взяла на контроль ход строительства жилого комплекса «Авалон сити». Заместитель прокурора Республики Татарстан Юлия Наумова встретилась с инициативной группой дольщиков строящегося жилого комплекса в Казани.

