ЦБ установил ограничения на выдачу кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой

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Банк России установил на третий квартал 2024 года более строгие количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Таким образом, банки и МФО не смогут выдавать такие кредиты или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки заемщика будет превышать 80%.

Регулятор считает необходимым ускорить переход к более сбалансированной структуре портфеля потребительских кредитов и ужесточает макропруденциальные лимиты. В первую очередь это коснется кредитов с лимитом кредитования, передает ТАСС.