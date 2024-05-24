Мишустин предложил создать в СНГ независимую платежную систему

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны СНГ сформировать систему платежей и расчетов, которая не будет зависеть от внешней конъюнктуры. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением он выступил на встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств. Премьер подчеркнул необходимость наращивания взаимодействия во многих отраслях.

— Необходимо наращивать взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику, обеспечить справедливые условия конкуренции, широкое применение современных решений во всех отраслях. Перед нами стоят масштабные задачи развития транспортного комплекса, создания независимой от внешней конъюнктуры расчетно-платежной архитектуры, — сказал он.

По его мнению, ключевой задачей в СНГ является углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности. Кроме того, Мишустин отметил важность промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, логистики и экологии.