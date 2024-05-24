Жители Татарстана задолжали за жилищно-коммунальные услуги почти 10 млрд рублей

Фото: Маргарита Головатенко

В настоящий момент общая задолженность населения республики за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляет 9,971 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе заседания кабмина, посвященного итогам отопительного периода 2023/2024 года.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин также заявил о снижении совокупной задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы с 2015 года.

— На сегодня просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет 216 млн рублей, что ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15 млн рублей. Просроченная задолженность за электроэнергию всех организаций жилищно-коммунального комплекса снизилась за год на 22 млн рублей и по состоянию на 1 мая 2024 года составляет 37 млн рублей, — сказал он.



В начале мая первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов заявил о снижении просроченной задолженности за ЖКУ. Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в марте 2024 года снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 98,6%. За январь — март 2024 г. уровень собираемости в среднем по Татарстану составил 96,7%, что на 0,5% выше показателя прошлого года. Среднегодовой уровень составил 99,3%, что также выше показателей прошлого года на 0,1%.