Россия готова продолжить переговоры с Украиной

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия готова продолжить мирные переговоры с Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Глава государства также отметил, что Россия исходит из того, что легитимность правления Владимира Зеленского закончилась. Президент резюмировал, что России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов.

Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил возможность переговоров с Россией. Ранее он заявлял, что переговоры невозможны без возвращения к границам Украины 1991 года. Теперь же Зеленский говорит о границах Украины на 2022 год.

Разиль Самигуллин