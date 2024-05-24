Михаил Мишустин прибыл в Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мероприятие состоится сегодня, 24 мая, в Ашхабаде под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году.

В рамках встречи планируется обсуждение вопросов торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.

По итогам заседания планируют подписать ряд многосторонних документов.