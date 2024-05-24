«Это значительная цифра»: в Татарстане за прошедший отопительный период произошло более 3,5 тыс. аварий

Фото: Максим Платонов

Большинство аварий произошло в сфере водоснабжения

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании заявил, что за прошедший отопительный период произошло 3 596 аварий. Он призвал Минстрой республики, руководителей теплоснабжающих организаций и глав муниципальных районов усилить контроль за качеством подготовки к отопительному периоду.

— Это значительная цифра — заявил он. — Сетевым компаниям необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к очередному отопительному периоду. Необходимо своевременно обнаружить и заменить изношенные сети тепло- и водоснабжения, чтобы в будущем избежать такой серьезной аварии, которая в этом отопительном периоде была в Казани в жилом микрорайоне «XXI век».

Как подчеркнул министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, все нештатные ситуации, вызывавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки. Из 3 596 аварий больше всего — 1 937 случаев, или 54% от общего числа, — произошло в сфере водоснабжения. Еще 455 случились в сфере теплоснабжения — 13% от общего числа.

Алексей Песошин также напомнил, что с сентября 2023-го по май 2024 года в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан поступило 14 748 обращений от граждан с жалобами на некачественное предоставление услуг. Более половины этих обращений касались содержания общедомового имущества в многоквартирных домах. Выросло количество обращений по вопросам деятельности управляющих организаций и по начислениям платы за коммунальные услуги.

Паспорта готовности к отопительному периоду получили в срок все 45 муниципалитетов — это самый успешный показатель за последние 10 лет

Продолжительность отопительного сезона 2023/2024 года составила 253 дня — это 2/3 календарного года. Он стартовал 12 сентября 2023 года и завершился 22 мая 2024 года. Паспорта готовности в установленный срок получили все 45 муниципальных образований — по этому показателю он стал самым успешным за последние 10 лет.

Продолжительность отопительного сезона 2023/2024 года составила 253 дня. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего к отопительному периоду были подготовлены 3 213 котельных, 17 929 многоквартирных домов, 3 257 объектов образования, 1 980 объектов здравоохранения, 1 914 объектов культуры, 378 объектов спорта и молодежи, 166 объектов социальной защиты, сообщил Алексей Песошин.

— Прошедший отопительный период в целом прошел в штатном и контролируемом режиме, — подчеркнул Айзатуллин.



Жители Татарстана накопили долгов за ЖКУ почти на 10 миллиардов рублей

Общая задолженность населения Татарстана за ЖКУ сейчас составляет 9,971 миллиарда рублей.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин также заявил о снижении совокупной задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы с 2015 года.

— На сегодня просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет 216 млн рублей, что ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15 млн рублей. Просроченная задолженность за электроэнергию всех организаций жилищно-коммунального комплекса снизилась за год на 22 млн рублей и по состоянию на 1 мая 2024 года составляет 37 млн рублей, — сказал он.

Олег Исаков