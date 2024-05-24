Каравон-2024 в Татарстане: что в программе, как добраться, во сколько обошлась организация

Фото: Максим Платонов

В этом воскресение, 26 мая, в селе Никольское Лаишевского района Татарстана уже по сложившейся традиции пройдет Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». Зрителей ожидают более 20 площадок, а также специальные гости концертной программы праздника — фолк-группа «Оттава Е» и Татьяна Куртукова. Как добраться до площадки и что посмотреть — в материале «Реального времени.

История

«Каравону», что в переводе со старославянского означает «хоровод», несколько сотен лет. Изначально он отмечался как День святителя и чудотворца Николая в течение трех дней — все начиналось в сельском храме, затем он переходил в дома крестьян и на улицу, где устраивались гулянья и хоровод.



В Татарстане «Каравон» начали отмечать в 1993 году. Через 10 лет он, согласно указу президента Татарстана, приобрел общереспубликанский уровень. Традиционно праздник проводится в мае. Сейчас праздник проводится только в селе Русское Никольское Лаишевского района, где традиционно собираются любители русского фольклора со всей страны.

Как прошел «Каравон» в 2021 году — в фоторепортаже «Реального времени».

1 / 57 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Что ожидается в этом году

Развлекательная программа пройдет с 10.00 до 20.00. Ожидается, что в празднике примут участие более 170 коллективов со всего Татарстана и регионов России. Для зрителей организуют старинные подвижные и настольные игры, мастер-классы по традиционным ремеслам, дореволюционные ярмарочные аттракционы, катание на крестьянской каркасной лодке, ярмарочный балаганный шатер, гастрономический двор с русской кухней и ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства.

Всего будут доступны около 20 площадок. Карту фестиваля можно посмотреть ниже.

Конечно же, ожидается и выступление музыкантов — Нерехтского рожечного хора, групп «Сокол», «Медвежий угол», «Оттава Е», а также певицы Татьяны Куртуковой, известной по песне «Матушка». Также стоить подчеркнуть, что ежегодно праздник посещает раис Татарстана Рустам Минниханов.

Для тех, кто не сможет приехать на праздник, будет доступна трансляция на портале «Культура.РФ».



Как добраться

Из Казани до места проведения праздника и обратно будут ходить шесть бесплатных автобусов каждый на 43 места. Приводим их расписание:

От проспекта Победы автобусы будут отъезжать в 07.45, 08.00, 08.15, 08.45, 09.25, 09.40, 09.55, 10.25. От площади 1000-летия автобусы стартуют в 09.00 и 09.30.

Из Никольского обратно в Казань можно будет уехать в 14.30, 16.10, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 18.10, 18.25, 18.40, 18.55.

Сколько стоила организация

Ежегодно комитет Лаишевского района Татарстана объявляет тендер на организацию питания для фольклорного фестиваля «Каравон». В этом году на эти цели выделили чуть больше 2 миллионов рублей — на полмиллиона больше, чем год назад. Поставщик должен закупить и доставить продукты, разработать меню, подобрать персонал, качественно обслужить гостей. Также на нем, согласно ТЗ, «создание места приема пищи с приятной атмосферой».

Всего разработано три меню. В шатрах гостям предложат гречневую кашу с жареной курицей и ванильный кекс — всего необходимо почти 3 тысячи таких наборов. Два меню предложат ВИП-гостям: на завтрак им предложат треугольник, губадью и кыстыбый, на обед — запеченную утку, сборную уху, плов из говядины и т.д. На каждый прием пищи понадобится 150 наборов.

Стоит подчеркнуть, что в последний раз услуги по монтажу, ремонту, демонтажу павильонов для «Каравона» власти района заказывали два года назад. Тогда это обошлось в 895,7 тысячи рублей при начальной стоимости тендера в 1,7 миллиона рублей. Другой информации в открытых источниках нет.

Дарья Пинегина