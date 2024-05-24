Правительство России заменило плановые проверки в образовательных учреждениях на профилактические визиты

Вместо плановых проверок в образовательных учреждениях будут проводиться профилактические визиты. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Профилактические визиты не предполагают наложение штрафов на учебные заведения, а направлены на выявление и устранение нарушений. Это решение позволит смягчить административную нагрузку на образовательные учреждения.



— Правительство отменило проверки в учебных заведениях, чья деятельность является высокорисковой, в пользу их замены профилактическими мероприятиями. Подписано соответствующее постановление правительства, — говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что профилактические визиты заменят проверки в отношении государственных и негосударственных вузов, а также частных школ и детских садов, чья деятельность относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. При этом возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб, обращений, поступлении других сигналов о нарушениях сохраняется.

Решение правительства направлено на минимизацию рисков нарушения законодательства учебными заведениями. Профилактические визиты обязательны, что позволит учебным заведениям сосредоточиться на своей основной деятельности без дополнительной административной нагрузки в виде штрафов и длительных проверок.