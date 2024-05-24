В Казани проведут ремонт и обслуживание памятников и фонтанов города

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Казань готовится к обновлению своих исторических памятников. На косметический ремонт 84 объектов выделено 7 млн рублей. Работы будут проходить под контролем комитета внешнего благоустройства Казани. Планируется провести отделочные работы и обновить внешний вид памятников, которые в этом нуждаются.

В список объектов для ремонта входят такие экземпляры, как памятник Рашиду Вагапову у Татарской государственной филармонии, памятник Габдулле Тукаю, памятник Евгению Завойскому у физического корпуса КФУ, памятник Муллануру Вахитову, Федору Шаляпину, Рустему Яхину многим другим. Полный список представлен ниже.



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Также стало известно о выделении 25 миллионов рублей на содержание фонтанов Казани в 2024 году. В список объектов, которые будут обслуживаться, входят 34 фонтана.

Среди них — три фонтана на Булаке, фонтан у театра Камала, на территории «Лядского сада», в парке Тысячелетия, в парке «Крылья Советов» и других.

Напомним, на цветочно-ландшафтное оформление Казани в 2024 году выделят 84 млн рублей. На 27 улицах вдоль городских магистралей планируется разместить более 2000 цветочных кашпо, в которых будет расти 24,5 тысячи петуний. Кроме того, на улицах города будут созданы 22 композиции из 68 фигур. Также планируется украсить 84 улицы, на которых высадят цветы на площади 15 тыс. квадратных метров.