Генерал-майору Ивану Попову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

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Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский, вину Попов не признает.

Напомним, 17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время он содержится в СИЗО.

Адвокат сообщил, что в пятницу Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, главное военное следственное управление ходатайствует об изменении меры пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.