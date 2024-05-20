И. о. президента Ирана, административная ответственность за старые посты, новый глава двух районов Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 20 мая.
- Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Исламской Республики Хосейна Амира Абдоллахияна, упал у ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры погибли. «Реальное время» побеседовало с экспертами, чтобы узнать, чем обернется трагедия Ирана для России и Татарстана. Сейчас республика развивает в стране сотрудничество с иранской компанией «Дарик», партнером ПАО «КАМАЗ», и проявляет большой интерес к развитию проектов в энергетике с компанией «Мапна», а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем «Иран Ходро».
- Перед Генконсульством Ирана в Казани прошла церемония возложения цветов в память о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Там образовался стихийный мемориал, к которому продолжают нести цветы. Церемонию в Казани посетили около 50 человек.
- Избирательный штаб Ирана начнет регистрацию кандидатов на выборах президента страны 28 мая.
- Президент России Владимир Путин указом назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева замминистра обороны — руководителем Аппарата министра обороны. В этой должности он сменил Юрия Садовенко, возглавлявшего аппарат главы Минобороны с 2013 года.
- Конституционный суд России закрепил возможность привлечения к административной ответственности за так называемые длящиеся правонарушения — публикацию в интернете запрещенной символики. Речь идет об информации, которая была опубликована в интернете до признания ее запрещенной.
- Международный уголовный суд добивается ордеров на арест лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвиняют в совершении военных преступлений на территории Палестинского государства.
- Назначен новый глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Им стал Ренат Шамсутдинов, ранее он возглавлял Управление жилищной политики.
- Отечественная компания «Бюро 1440» запустила в космос вторую исследовательскую миссию спутников «Рассвет-2». Спутники предназначены для 5G связи , они имеют в два больше массу и габариты из-за нового оборудования.
- В Нижнекамске продлят республиканскую программу «Наш двор» до 2026 года. За время реализации программы в Нижнекамском районе обновили 275 дворов, потратив 2,6 миллиарда рублей. В 2024 году планируется благоустройство 73 дворовых территорий на сумму 909,6 миллиона рублей.
- В селе Гильдеево Пестречинского района планируют построить еще 102,6 тысячи квадратных метров нового жилья. В Богородском сельском поселении Татарстана прошли публичные слушания, на которых было решено отвести 68,4 га сельскохозяйственных земель под индивидуальную жилую застройку.
- Казанская команда стала победителем Кубка Юнисон среди команд 2014 года рождения. В финале «Ак Барс» обыграл московскую команду системы СКА «Красная Машина Юниор» со счетом 3:1.
- В период с января по апрель 2024 года в Татарстане выдали 707 ипотечных кредитов для ИТ-специалистов на общую сумму 6,7 млрд рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако первичный рынок недвижимости в первом квартале 2024 года начал буксовать из-за рекордного объема нераспроданных квартир, вызванного высокой ключевой ставкой и ужесточением льготных программ.
- В нескольких районах Татарстана вводят ограничение на пребывание граждан в лесу и въезд в него транспортных средств. Это связано с обработкой лесных участков от вредных организмов. Ограничение будет действовать 21 календарный день.
Ключевые события 817-го дня специальной военной операции на Украине:
- Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ольха», а также противокорабельная ракета «Нептун».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16 097 танков и других боевых бронированных машин, 1 305 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 843 единицы специальной военной автомобильной техники.
Рената ВалееваОбщество