«Консерваторы после смерти Раиси продвинут Мохбера или Галибафа»

Чем обернется гибель президента Ирана для России и кто может стать новым лидером страны

Трагическая гибель президента и главы МИД Ирана вызвала большой ажиотаж и множество толков о том, к каким последствиям она может привести. Сегодня с иранской политикой связывают стабильность не только на Ближнем Востоке, но и в Азии, и в целом во всем мире. Чем обернется трагедия Ирана для России и кого прочат на место Эбрахима Раиси — подробности в материале «Реального времени».



«Невосполнимая утрата для всех друзей Ирана»



Сегодня утром в Иране официально подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси и еще нескольких высокопоставленных лиц, которые возвращались с ним на вертолете после переговоров с Азербайджаном. В стране объявлен пятидневный траур. Свои соболезнования выразили лидеры многих государств, в том числе России. К Генконсульству Ирана в Казани люди приносят цветы.

Раис Татарстана, который также направил телеграмму с соболезнованиями, был лично знаком с господином Раиси. «Это огромная и невосполнимая утрата для иранского общества, для всех друзей Ирана во всем мире», — подчеркнул он. Рустам Минниханов указал, что покойный уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества. Еще в феврале, во время его визита в Иран, стороны обсуждали сотрудничество в сферах машиностроения, нефтехимии, энергетики, поставках продовольствия и фармацевтики, вопросы развития торговли.

Татарстанские компании в разные годы реализовывали проекты в Иране. В настоящее время наша республика развивает сотрудничество с иранской компанией «Дарик», партнером ПАО «КАМАЗ», и проявляет большой интерес в развитии проектов в энергетике с компанией «Мапна», а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем «Иран Ходро». Товарооборот Татарстана и Ирана по итогам 9 месяцев 2023 года вырос по сравнению с 2022 годом в 1,5 раза и составил 162 млн долларов.

«Консерваторы продвинут — Мохбера или Галибафа. Галибаф намного авторитетнее»

Последние события в Иране застали генерального директора ГК «РусИранЭкспо» Александра Шарова именно в этом государстве, где сейчас проходят международные выставки железнодорожной промышленности и медицинского оборудования. По его словам, несмотря на трагедию, в стране сохраняется достаточно спокойная обстановка.

— Мы тут ездим по Тегерану и провинциям Ирана, все нормально и все спокойно. Да, праздничные мероприятия отменили из-за траура, но выставки продолжают работать, ситуация рабочая. Мы сейчас находимся на пограничном посту Туркмения — Иран, и здесь тоже абсолютно рабочая атмосфера. Конечно, выставлены фотографии Эбрахима Раиси в траурных рамках, но все нормально, — поделился он впечатлениями.

Что касается сотрудничества с Россией, в частности, в вопросах экспорта, эксперт уверен, что «ничего не изменится». За два года в Иране под руководством Александра Шарова прошло несколько логистических конференций, активными участниками которых были представители России, стран СНГ и Ирана, работающие на маршруте международного транспортного коридора «Север — Юг». Сама группа компаний, которую возглавляет эксперт, также помогает российским предприятиям выходить на иранский рынок.

— А так все тихо в Тегеране и в провинциях Ирана. Президент в Иране — как у нас премьер-министр. Тем более что бывшего прокурора никто не любил. Консерваторы после смерти Раиси продвинут другого — Мохбера или Галибафа. Галибаф намного авторитетнее Раиси и поумнее. Может, поэтому его и не двигали, — считает Шаров.

«Мы ездим по Тегерану и провинциям Ирана, все спокойно. Да, праздничные мероприятия отменили из-за траура, но выставки продолжают работать». скриншот realnoevremya.ru аккаунта ГК "РусИранЭкспо"

«Никого из конкурирующих структур реформистов к выборам не допустят»

Согласен с коллегой и Максим Алонцев, доцент НИУ ВШЭ, иранист. По его словам, на данный момент кажется, что гибель Раиси едва ли может привести к каким-то масштабным изменениям в иранской политике, как внутренней, так и внешней:

— Да, Раиси был президентом и обладал достаточно широкими полномочиями, однако ни в структуре власти, ни в ее восприятии иранцами он не был главным действующим лицом и скорее находился в тени верховного лидера Али Хаменеи и формально, и фактически. Именно Хаменеи стоит во главе созданной при его прямом участии иранской политической системы, а Раиси воспринимался многими как фигура техническая и абсолютно лояльная верховному лидеру.

Разумеется, смерть нескольких высокопоставленных лиц станет источником напряжения для иранской политической системы, которая с годами все реже демонстрирует свойственную ей ранее гибкость, убежден эксперт. Но это напряжение, как ему кажется, неспособно нарушить ее баланс.

— Вряд ли стоит ожидать каких-то откровений от выборов президента — все последние электоральные процедуры не были конкурентными, о чем свидетельствовала среди прочего крайне низкая явка. Скорее всего, новый президент также будет из консервативного лагеря, а никого из конкурирующих структур реформистов к выборам не допустят. Эти обстоятельства вкупе с «техническим» статусом Раиси позволят избежать серьезных протестов в этот период напряжения, — считает Максим Алонцев.

Некоторые изменения, по его словам, возможны во внешнеполитическом курсе, однако они скорее связаны с гибелью не Раиси, но Амир-Абдоллахияна. При этом антисионизм и антиамериканизм, безусловно, останутся незыблемыми опорами иранской внешней политики, но стоит обратить внимание на отношения с арабскими странами (в частности, с Саудовской Аравией). «Амир-Абдоллахиян был экспертом по арабским делам и, став министром, уделял большое внимание именно этому направлению. С одной стороны, он отвечал за координацию работы «шиитского полумесяца» («Хамас», «Хезболла», хуситы). С другой — выступал архитектором перезагрузки отношений с Саудовской Аравией (дипотношения между странами были восстановлены в 2023 г.) и пропонентом более тесного сотрудничества с монархиями Залива», — указал спикер, добавив, что это сотрудничество стало возможным в том числе благодаря личным отношениям Амир-Абдоллахияна с партнерами в регионе, поэтому на данном направлении вполне можно будет увидеть перемены.



— Вряд ли стоит ждать изменений на российском направлении иранской внешней политики. Обязанности президента до выборов будет исполнять Мохаммад Мохбер, который, как и покойный Раиси, установил хорошие отношения с представителями российской властной элиты и не единожды участвовал в российско-иранских переговорах на разных уровнях, — полагает эксперт.

Вряд ли стоит ждать изменений на российском направлении иранской внешней политики. взято с сайта kremlin.ru

По его словам, поскольку на данный момент в расширении сотрудничества заинтересованы обе стороны, то и после выборов каких-то крупных сдвигов ожидать не стоит. Изменения в этой сфере могут приобрести реальные очертания только в случае кардинального пересмотра всей иранской внешнеполитической доктрины, а подобный пересмотр возможен в результате более масштабных потрясений.

«Все подписанное в Казани будет в силе»

В свою очередь, российский востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего Востока Евгений Сатановский отметил, что для России Иран периодически становится важным партнером, но потом подчас отношения меняются, поскольку Европа для Ирана привлекательнее, чем Россия.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев не ожидает серьезных изменений во внешней политике Ирана в связи с гибелью Раиси: «Потому что власть там все-таки религиозная. В мире только два религиозных государства — это Ватикан и Иран. Соответственно, в Иране продолжат свой курс. Я думаю, что сотрудничество с Россией никак не пострадает. Понятно, что говорят про покушение на наследного принца Саудовской Аравии, но мы не знаем, действительно это сработали американцы и Израиль или нет. Я склоняюсь, что в этом случае — нет, что виновата плохая видимость».

Впрочем, собеседник издания считает, что исключать полностью иной вариант событий нельзя. Поэтому «в любом случае нам надо усилить охрану наших высших лиц, и Александр Григорьевич Лукашенко должен быть поосторожнее», говорит Разуваев. Но, по его словам, обострение отношений навряд ли случится, хотя они и непростые. Что касается связей с Россией, эксперт полагает, что сотрудничество продолжится:

— Я думаю, что в плане исламского банкинга с Ираном мы будем сотрудничать. Только что закончился форум в Казани, и в плане исламского банкинга с Ираном мы будем сотрудничать. Все подписанное в Казани будет в силе. Не думаю, что случившееся как-то повлияет на нефтяной рынок. Надо, конечно, быть всем поосторожнее, и членам правительства, и руководителям ведущих компаний. Потому что береженого бог бережет.

«Татарстан, конечно, также может пострадать»



Между тем российский политолог Илья Гращенков считает, что события в Иране могут оказать негативное влияние на деловые отношения с российскими регионами: «Гибель Эбрахима Раиси рискует отразиться на множестве российско-иранских проектов». После того как нашей стране в 2022 году пришлось «во многом перекраивать карту потенциальных зарубежных партнеров», особое место на новой карте занял Иран.

— Смерть Раиси, очевидно, с одной стороны, ускоряет иранский транзит власти, с другой — вряд ли повлечет за собой радикальные перемены политического курса, потому как центр принятия стратегических решений находится в другом месте. Однако неизбежные клановые перестановки и намечающийся период политической турбулентности, который рискует затянуться как минимум на несколько месяцев, может поставить на стоп многие реализующиеся или только готовящиеся к старту совместные с регионами РФ проекты, — отметил он.

По его словам, деловое сотрудничество с Ираном «будет если не заморожено полностью, то во многом приостановлено» и изменение структуры международного сотрудничества «может стать ударом по регионам России»:

— Татарстан, конечно, тоже может пострадать, раз есть проекты. Все, кто наращивал их в рамках импортозамещения, соответственно, пострадают. Все это возможные риски. Понятно, что со смертью президента сразу контракты не отваливаются. Вопрос в том: какое будущее у российско-иранских отношений? Здесь сразу много триггеров. Во-первых, все экономические связи были выстроены в обход западных санкций, и они не очень выгодные по сравнению с тем, каким было сотрудничество с западными компаниями. Во-вторых, есть риски, что при любых внутренних колебаниях в стране Иран легко может сократить инвестиционные проекты. Но пока особых предпосылок нет.