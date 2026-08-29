Всемирные игры кочевников в 2028 году пройдут в Казани

Об этом объявят на саммите ШОС

Фото: Динар Фатыхов

Всемирные игры кочевников в 2028 году пройдут в Казани. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Мы имеем в виду провести следующие Игры кочевников в 2028 году, то есть через два года в Казани, и об этом будет объявлено на саммите ШОС, — цитирует его ТАСС.

В этом году Всемирные игры кочевников пройдут в Киргизии. Сборная Россия примет в них участие.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Всемирные игры кочевников — международная площадка, где встречаются разные культуры, традиции, ценности и спортивные практики. Они включают три направления: этноспорт, этнокультуру, а также науку и традиционные знания, говорится на сайте мероприятия.

Напомним, о желании Татарстана принять Игры кочевников министр спорта республики говорил в начале года.



Галия Гарифуллина