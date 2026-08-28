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Для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах предложили уравнять условия

21:11, 28.08.2026

Различия в финансовой нагрузке приводят к дисбалансу конкуренции

Для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах предложили уравнять условия
Фото: Максим Платонов

На заседании штаба по вопросам работы цифровых платформ замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова подняла тему неравных условий для продавцов. Она отметила, что российские и иностранные компании на маркетплейсах находятся в разном положении из-за отличающейся финансовой нагрузки.

— Сейчас российский производитель не видит в одном месте полную экономику продажи одинакового товара: комиссию, логистику, скидки платформы, налоги, таможенные платежи и стоимость продвижения, — передает ее слова ТАСС.

Это мешает оценивать реальную экономику продаж и создает перекос в конкуренции. В Минэкономразвития считают, что нужно сделать условия работы для всех участников рынка более прозрачными и равными.

Это позволит российским предпринимателям лучше понимать свои издержки и конкурировать с зарубежными поставщиками на справедливых основаниях.

Ранее Wildberries запустил внутренний чат для общения покупателей и продавцов.

Вадим Вахрушев

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