Для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах предложили уравнять условия
Различия в финансовой нагрузке приводят к дисбалансу конкуренции
На заседании штаба по вопросам работы цифровых платформ замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова подняла тему неравных условий для продавцов. Она отметила, что российские и иностранные компании на маркетплейсах находятся в разном положении из-за отличающейся финансовой нагрузки.
— Сейчас российский производитель не видит в одном месте полную экономику продажи одинакового товара: комиссию, логистику, скидки платформы, налоги, таможенные платежи и стоимость продвижения, — передает ее слова ТАСС.
Это мешает оценивать реальную экономику продаж и создает перекос в конкуренции. В Минэкономразвития считают, что нужно сделать условия работы для всех участников рынка более прозрачными и равными.
Это позволит российским предпринимателям лучше понимать свои издержки и конкурировать с зарубежными поставщиками на справедливых основаниях.
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