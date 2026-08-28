Российским фигуристам усложнили вход в серию Гран-при ISU

Теперь спортсменам с нейтральным статусом нужно набирать баллы на других турнирах, чтобы попасть в список запасных

Фото: Руслан Ишмухаметов

Международный союз конькобежцев (ISU) скорректировал правила допуска фигуристов из России и Беларуси к серии Гран-при. Изменения касаются спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

— Согласно уточненным правилам, фигуристам из России и Белоруссии, имеющим нейтральный статус, для попадания в список запасных необходимо выступить на других турнирах, например на соревнованиях серии «Челленджер», и набрать там минимальное число баллов для допуска, — сообщает ТАСС.

Это касается в том числе Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые уже выступали на Олимпийских играх 2026 года. Им тоже потребуется дополнительная практика на других турнирах, чтобы получить возможность выступить на этапах Гран-при.

Помимо этого, ISU отменил бонусное право для призеров Гран-при на участие во втором этапе серии.

Ранее сообщалось, что российские студенческие хоккеисты и керлингисты выступят на зимней Универсиаде 2027 года в китайском Чанчуне.

Вадим Вахрушев