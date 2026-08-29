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Терехов и Денисенко сыграют против «Спартака» во втором звене

18:34, 29.08.2026

Нападающие пропускали первую встречу на «Кубке мэра Москвы»

Терехов и Денисенко сыграют против «Спартака» во втором звене
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал состав на матч со «Спартаком».

Начало игры в «Мегаспорте» запланировано на 19:30 по московскому времени.

Состав «Ак Барса»:

Вратарь: Билялов (Арефьев)

Первое звено: Хмелевский — Семенов — Галимов (Лямкин — Миллер)

Второе звено: Денисенко — Бывальцев — Терехов (Терехов Степан — Марченко)

Третье звено: Алистров — Стась — Якупов (Евсеев — Яруллин)

Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Пустозеров (Иванов — Бардин).

Также в состав «Ак Барса» на матч со «Спартаком» заявлены Малик Саберзянов и Радэль Замалтдинов.

Евгений Романов

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