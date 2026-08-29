Терехов и Денисенко сыграют против «Спартака» во втором звене
Нападающие пропускали первую встречу на «Кубке мэра Москвы»
«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал состав на матч со «Спартаком».
Начало игры в «Мегаспорте» запланировано на 19:30 по московскому времени.
Состав «Ак Барса»:
Вратарь: Билялов (Арефьев)
Первое звено: Хмелевский — Семенов — Галимов (Лямкин — Миллер)
Второе звено: Денисенко — Бывальцев — Терехов (Терехов Степан — Марченко)
Третье звено: Алистров — Стась — Якупов (Евсеев — Яруллин)
Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Пустозеров (Иванов — Бардин).
Также в состав «Ак Барса» на матч со «Спартаком» заявлены Малик Саберзянов и Радэль Замалтдинов.
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