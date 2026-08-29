Кабмин продлил запрет на вывоз производителями отдельных видов топлива
Ограничение будет действовать до 30 сентября
Кабмин продлил запрет на экспорт производителями дизельного и судового топлива, а также газойлей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Ограничение будет действовать до 30 сентября этого года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
— Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года, — говорится в публикации.
Напомним, Российский топливный союз просил правительство не снимать запрет на вывоз дизеля за границу. Операторы АЗС предупредили, что отмена ограничений может привести к дефициту и росту цен.
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