Кабмин продлил запрет на вывоз производителями отдельных видов топлива

Ограничение будет действовать до 30 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин продлил запрет на экспорт производителями дизельного и судового топлива, а также газойлей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ограничение будет действовать до 30 сентября этого года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года, — говорится в публикации.

Напомним, Российский топливный союз просил правительство не снимать запрет на вывоз дизеля за границу. Операторы АЗС предупредили, что отмена ограничений может привести к дефициту и росту цен.

Галия Гарифуллина