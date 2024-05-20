Татарстан ограничивает пребывание граждан в лесах из-за обработки от вредителей

Фото: Максим Платонов

В нескольких районах Татарстана вводят ограничение на пребывание граждан в лесу, а также на въезд в него транспортных средств. Это связано с обработкой лесных участков от вредных организмов. Постановление было принято Кабинетом министров Республики Татарстан.

Ограничение вводится в следующих районах: Азнакаевском, Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Сармановском, Спасском и Ютазинском. Запрет будет действовать 21 календарный день с момента вступления постановления в силу.

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан должно за 10 дней до обработки оповестить лиц, использующих леса в районе проведения работ. Также ведомство обязано установить предупредительные аншлаги на границах обрабатываемого участка. Кроме того, предполагается закрытие дорог, проходящих через лесные участки, для прохода, проезда и прогона скота.



Согласно постановлению, главы районов должны организовать оповещение местного населения о запрете и информировать о проведении обработки. Также им необходимо принять меры по сохранению источников питьевой воды от попадания препаратов.

Помимо этого, министерству поручили приостановить все виды использования лесов на участках, подлежащих обработке. Ведомство должно обеспечить уничтожение или подавление численности вредных организмов.

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Олег Исаков