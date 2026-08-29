В Казани прошел мотофестиваль «Два Кремля» с участием Минниханова
В столице Татарстана собралось более тысячи байкеров из разных уголков России
В Казани прошел VIII мотофестиваль «Два Кремля», посвященном дружбе народов России, с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.
Мотопробег стартовал от Московского Кремля. По пути к нему присоединились участники из других регионов. Пробег закончился у стен Казанского Кремля. В столице Татарстана собралось более тысячи мотоциклистов из разных уголков России.
Байкеры выстроились в колонну на площади Первого мая. К ним присоединился и Рустам Минниханов. Колонна проехала по центральным улица города до площади у Дворца земледельцев. Раис поприветствовал гостей фестиваля и поговорил с байкерами.
30 августа пройдет празднование Дня Казани и Татарстана. Список мероприятий — в афише «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».