В Казани прошел мотофестиваль «Два Кремля» с участием Минниханова

В столице Татарстана собралось более тысячи байкеров из разных уголков России

В Казани прошел VIII мотофестиваль «Два Кремля», посвященном дружбе народов России, с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Мотопробег стартовал от Московского Кремля. По пути к нему присоединились участники из других регионов. Пробег закончился у стен Казанского Кремля. В столице Татарстана собралось более тысячи мотоциклистов из разных уголков России.

Байкеры выстроились в колонну на площади Первого мая. К ним присоединился и Рустам Минниханов. Колонна проехала по центральным улица города до площади у Дворца земледельцев. Раис поприветствовал гостей фестиваля и поговорил с байкерами.

30 августа пройдет празднование Дня Казани и Татарстана. Список мероприятий — в афише «Реального времени».

Галия Гарифуллина