В Казани открыли Центр развития футбола
Общая площадь здания составляет почти 10 тыс. кв. м
Сегодня в Казани на базе ФК «Рубин» состоялось торжественное открытие Центра развития футбола. В церемонии приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, министр спорта республики Владимир Леонов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин, министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин и другие почетные гости.
— Это яркий пример партнерства между федеральным центром и республикой. Раис Татарстана пообещал и сделал раньше срока прекрасный футбольный центр, который будет работать десятилетиями для того, чтобы здесь рождались спортивные звезды, — отметил Чернышенко.
Общая площадь здания составляет почти 10 тыс. кв. м, количество этажей переменное — от двух до четырех.
Внутренняя инфраструктура включает гостиничные номера, тренерские и конференц-залы, тренажерный зал со спортивным оборудованием, медицинский блок, столовую, а также зоны для активного и тихого отдыха.
Центр строился в три этапа по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». В июне прошлого года был открыт крытый манеж им. Николая Сентябрева площадью 6,57 тыс. кв. м. В ноябре президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл женский корпус на 78 человек и два футбольных поля.
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