В Казани открыли Центр развития футбола

Общая площадь здания составляет почти 10 тыс. кв. м

Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Казани на базе ФК «Рубин» состоялось торжественное открытие Центра развития футбола. В церемонии приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, министр спорта республики Владимир Леонов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин, министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин и другие почетные гости.

— Это яркий пример партнерства между федеральным центром и республикой. Раис Татарстана пообещал и сделал раньше срока прекрасный футбольный центр, который будет работать десятилетиями для того, чтобы здесь рождались спортивные звезды, — отметил Чернышенко.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Общая площадь здания составляет почти 10 тыс. кв. м, количество этажей переменное — от двух до четырех.

Внутренняя инфраструктура включает гостиничные номера, тренерские и конференц-залы, тренажерный зал со спортивным оборудованием, медицинский блок, столовую, а также зоны для активного и тихого отдыха.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Центр строился в три этапа по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». В июне прошлого года был открыт крытый манеж им. Николая Сентябрева площадью 6,57 тыс. кв. м. В ноябре президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл женский корпус на 78 человек и два футбольных поля.

1 / 20 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Алсу Сабирзанова