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В Казани открыли Центр развития футбола

20:39, 28.08.2026

Общая площадь здания составляет почти 10 тыс. кв. м

В Казани открыли Центр развития футбола
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Казани на базе ФК «Рубин» состоялось торжественное открытие Центра развития футбола. В церемонии приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, министр спорта республики Владимир Леонов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин, министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин и другие почетные гости.

Это яркий пример партнерства между федеральным центром и республикой. Раис Татарстана пообещал и сделал раньше срока прекрасный футбольный центр, который будет работать десятилетиями для того, чтобы здесь рождались спортивные звезды, — отметил Чернышенко.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Общая площадь здания составляет почти 10 тыс. кв. м, количество этажей переменное — от двух до четырех.

Внутренняя инфраструктура включает гостиничные номера, тренерские и конференц-залы, тренажерный зал со спортивным оборудованием, медицинский блок, столовую, а также зоны для активного и тихого отдыха.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Центр строился в три этапа по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». В июне прошлого года был открыт крытый манеж им. Николая Сентябрева площадью 6,57 тыс. кв. м. В ноябре президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл женский корпус на 78 человек и два футбольных поля.

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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
Алсу Сабирзанова

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