«Газпром» нарастил экспорт газа на 8% в первом полугодии

Свободный денежный поток компании вырос в 2,2 раза

Фото: Максим Платонов

«Газпром» подвел итоги первого полугодия 2026 года. Экспортные поставки газа выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Выручка от продаж газа на внутреннем рынке в первом полугодии 2026 года выросла на 17% — до 863 млрд руб., в том числе благодаря росту поставок газа, — сообщает ТАСС.



На экспортном направлении также наблюдалась положительная динамика, однако укрепление рубля в среднем на 12% сдержало рост выручки в рублях. EBITDA группы за полгода выросла на 28%, до 1,977 трлн рублей. Свободный денежный поток увеличился в 2,2 раза, до 634 млрд рублей.

Чистый долг компании сохранился на уровне конца 2025 года и составил 6,055 трлн рублей. При этом соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,07 до 1,81.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк планирует разместить дополнительный выпуск дисконтных облигаций на сумму 5 млрд рублей.

Вадим Вахрушев