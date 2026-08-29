Трамп заявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории» с Венесуэлой

По его словам, США получили мажоритарный контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории» с Венесуэлой.

— США только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории! — говорится в его публикации в соцсети Truth Social.

Трамп написал, что США получили мажоритарный контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в латиноамериканской республике.

— Эта историческая сделка более чем удваивает нефтяные резервы Америки, значительно увеличивает объем доступной нам нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, — заявил Трамп.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана.

Галия Гарифуллина