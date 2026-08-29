Трамп заявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории» с Венесуэлой
По его словам, США получили мажоритарный контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти
Президент США Дональд Трамп заявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории» с Венесуэлой.
— США только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории! — говорится в его публикации в соцсети Truth Social.
Трамп написал, что США получили мажоритарный контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в латиноамериканской республике.
— Эта историческая сделка более чем удваивает нефтяные резервы Америки, значительно увеличивает объем доступной нам нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, — заявил Трамп.
Недавно президент США Дональд Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана.
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