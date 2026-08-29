В Татарстане ожидаются туман и заморозки до -1 градуса

Об этом сообщили в приложении МЧС

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и утром 30 августа в Татарстане ожидается туман. Об этом сообщили в приложении МЧС.

30 и 31 августа ночью и утром местами прогнозируются заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Татарстанцам рекомендовали быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

Напомним, в эти выходные и в начале следующей недели на территории республики температуры воздуха днем не превысят +12... +18 градусов. Среднесуточные температуры в этот период прогнозируются на 4—6 градусов ниже нормы.

Галия Гарифуллина