В Татарстане ожидаются туман и заморозки до -1 градуса
Об этом сообщили в приложении МЧС
Ночью и утром 30 августа в Татарстане ожидается туман. Об этом сообщили в приложении МЧС.
30 и 31 августа ночью и утром местами прогнозируются заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса.
Татарстанцам рекомендовали быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.
Напомним, в эти выходные и в начале следующей недели на территории республики температуры воздуха днем не превысят +12... +18 градусов. Среднесуточные температуры в этот период прогнозируются на 4—6 градусов ниже нормы.
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