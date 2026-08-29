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Армия России установила контроль над населенными пунктами в Сумской области и ДНР

13:57, 29.08.2026

Речь идет о Рубежном, Новоандреевке и Храповщине

Армия России установила контроль над населенными пунктами в Сумской области и ДНР
Фото: Артем Дергунов

Армия России установила контроль над населенными пунктами в ДНР и Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.

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