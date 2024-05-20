Программу «Наш двор» в Нижнекамске продлят до 2026 года

Фото: Фото Ольги Минеевой

Республиканскую программу «Наш двор», направленную на благоустройство придомовых территорий в Нижнекамске, продлят до 2026 года. Об этом сообщил замруководителя исполкома района по ЖКХ Максим Парамонов на еженедельном совещании.

По его словам, за время реализации программы в Нижнекамском районе обновили 275 дворов. На это было потрачено 2,6 миллиарда рублей. В 2024 году планируется благоустройство 73 дворовых территорий на сумму 909,6 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся работы по срезке асфальтобетона, установке бортового камня и обустройству наружного освещения. Также началось обновление детских площадок путем установки нового оборудования.

Напомним, с начала года в адрес программы «Наш двор» поступило более 1 000 обращений, о чем сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

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